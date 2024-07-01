В Уфе прошел первый инклюзивный фестиваль «Мы – вместе»

В Уфе прошел первый инклюзивный фестиваль эко-культуры и творчества «Мы – вместе». Он посвящен памяти заслуженного художника России и народного художника Башкортостана Василя Ханнанова. Главными гостями стали дети с ограниченными возможностями здоровья.
В музее современного искусства им. Лутфуллина звучали песни группы «Айрен Мун», а любой желающий мог принять участие в мастер-классах по гончарному искусству, ручной лепке, художественной росписи по ткани.
Также здесь прошло открытие персональной выставки сына мастера кисти Тамерлана Ханнанова, который, несмотря на ДЦП, пишет картины. Организаторами фестиваля выступили благотворительный фонд «Доброе сердце матери» и творческое объединение «ТриА».