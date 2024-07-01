В Уфе прошел первый инклюзивный фестиваль «Мы – вместе»

В Уфе прошел первый инклюзивный фестиваль эко-культуры и творчества «Мы – вместе». Он посвящен памяти заслуженного художника России и народного художника Башкортостана Василя Ханнанова. Главными гостями стали дети с ограниченными возможностями здоровья.

В музее современного искусства им. Лутфуллина звучали песни группы «Айрен Мун», а любой желающий мог принять участие в мастер-классах по гончарному искусству, ручной лепке, художественной росписи по ткани.