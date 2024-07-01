Игры стран БРИКС в Казани: итоги для Башкортостана

Почти три года российские атлеты не принимают участия в международных стартах. Россиян допускают до соревнований высокого уровня лишь в некоторых видах спорта, а иногда только в отдельных дисциплинах. В условиях, когда нашим атлетам как никогда необходим опыт выступления на мировой арене, появились Игры стран БРИКС.

12 дней соревнований. Более 80 стран-участниц. В 27 видах спорта разыграли 387 комплектов медалей. От республики на мультиспортивное международное мероприятие отправились 18 атлетов. В нашу команду вошли победители Олимпийских игр и чемпионатов мира, чемпионы страны и Европы. Это боксёры Азалия Аминева, Хажиакбар Мамаюсупов и Бекхан Исраилов, борец Нохчо Лабазанов, фехтовальщики Тимур Сафин и Владислав Журавлёв, каратисты Эрнест Шарафутдинов, Айгуль Садыкова и Анна Кудрявцева, гребец Илья Первухин, бадминтонистка Алина Давлетова и семеро представителей борьбы на поясах. Ранее все они успешно выступили на отборочных стартах. Путевки на игры БРИКС получили только победители чемпионатов и кубков России. Команда от Башкортостана стала одной из самых представительных. И такой результат закономерен. В республике спорту всегда уделялось особое внимание.

Первыми на играх в Казани начали свое выступление каратисты. И здесь отличились все три представителя Башкортостана. Эрнест Шарафутдинов завоевал золото, Анна Кудрявцева заняла второе место, а Айгуль Садыкова стала бронзовым призером соревнований. У Эрнеста Шарафутдинова сезон получился насыщенным. Ранее он успел стать чемпионом России, победил на международных играх стран СНГ, стал призером чемпионатов мира и Европы. А потому сразу по окончании игр отправился в отпуск. В Уфу вернулись только башкирские каратистки вместе со старшим тренером сборной России и наставником башкирской команды Николаем Балабановым.

Эрнест – очень опытный спортсмен, по возрасту старше всех, в том числе и девчонок, у него за горами огромный опыт, психологический багаж, выступления на соревнованиях. Николай Балабанов, главный тренер сборной Республики Башкортостан по каратэ

Уровень соперников впечатлил тренера. Например, Китай привёз свой первый состав.

На данных соревнованиях присутствовала действующая чемпионка мира из Китая, хороший уровень бразильских спортсменов, сборная Беларуси привезла свой состав, сборная Узбекистана большой рост, как всегда Казахстан со своими топовыми спортсменами. Николай Балабанов, главный тренер сборной Республики Башкортостан по каратэ

Серебряный призёр Игр БРИКС Анна Кудрявцева в Казани не сумела справиться только с Александрой Мешковой, еще одной сборницей из России.

Подготовка была долгая, полгода сборов в разных местах, международные сборы проходили, соревнования проходили на высшем уровне, всё понравилось, соперники довольно серьёзные, в финале встречалась с представительницей сборной России. Анна Кудрявцева, серебряный призёр Игр БРИКС по каратэ

Самая юная спортсменка из республики Айгуль Садыкова провела бои против соперниц из Узбекистана, Киргизии, Бразилии и Китая. Заняла третье место, считает, что в полуфинале недоработала сама. Но это тоже опыт.

В деревне жили все спортсмены из разных видов спорта, каждый день устраивались вечеринки, мероприятия, игры, мы в них не участвовали, у нас режим, мы спали, восстанавливались, это всё лишнее. Айгуль Садыкова, бронзовый призёр Игр БРИКС по каратэ

Триумфально выступили на играх в Казани башкирские борцы на поясах. До финалов соревнований добрались все шесть наших представителей. После ярких выступлений в Казани самое время встретиться и спокойно обсудить итоги турнира за чашкой чая. А они действительно впечатляют. Победителями игр в своих весовых категориях стали Айнур Сыртаев, Алина Пухова и самая молодая участница в составе сборной России по борьбе на поясах – Замират Кусаева. Серебряными призерами стали Алена Фатыхова, Ильфак Ибатуллин и Разиль Шабиев.

Айнур Сыртаев выступал в весовой категории свыше ста килограммов. Особенно он настраивался на первую встречу. Спортсмен признался, что на любых турнирах именно первый выход на ковер становится чуть ли не определяющим. Этот успех развивает дальнейший настрой и укрепляет веру в победу. Тогда он еще не знал, что самым непростым поединком для него станет полуфинал, когда нашему борцу придется трижды воспользоваться помощью врача, и больше времени на остановки ему не дадут.

Борьба за медали Игр БРИКС для Артура Зулькарнаева началась не со схваток на ковре, а с отборочных стартов, на которые он не смог поехать. В начале года на сборах опытный корэшист и лидер национальной команды по борьбе на поясах сломал ногу и пропустил кубок России, где и разыгрывались путевки на игры. Более того, спортсмен пропустил и отбор на чемпионат России по борьбе корэш. Волею случая он оказался на тех соревнованиях. Один из башкирских корэшистов, победитель чемпионата республики не смог поехать на соревнования. Его место отдали Зулькарнаеву.

Я только снял гипс, думал, вообще не поеду на БРИКС. Артур Зулькарнаев, победитель Игр БРИКС по борьбе корэш

Так Артур Зулькарнаев стал единственным представителем республики на Играх БРИКС по борьбе корэш. Там он провел три непростых поединка, в каждом из которых соперник был достоин финала.

У представителей Азии есть какой-то секретный прием. Стоит зазеваться и пропустить, и они его используют. Я был внимательным. Артур Зулькарнаев, победитель Игр БРИКС по борьбе корэш

Кроме спортсменов и тренеров, на игры отправились и судьи из Башкортостана. В борьбе на поясах отработали 10 наших арбитров, среди них и Радик Гилязев – судья всероссийской категории.

Действующий чемпион страны по греко-римской борьбе Нохчо Лабазанов подтвердил, что на сегодняшний день в самой тяжёлой весовой категории до 130 килограммов ему нет равных. Нохчо начал выступление с 1/4 финала с соперником из Азербайджана. И уже в первом периоде Лабазанов оформил досрочную победу – 9:0. В финальном поединке он досрочно одержал победу над борцом из Республики Беларусь Дмитрием Зарубским и стал чемпионом Игр БРИКС.

Медали высшей пробы также завоевал Илья Первухин в гребле на каноэ на дистанции 1000 метров. Позже он к золоту добавил серебро на дистанции 5000 метров. И в паре с Иваном Лиховидовым Первухин финишировал вторым в заезде каноэ-двойка.

Башкирские рапиристы показали свой традиционно высокий уровень. В командном турнире сборную России представили братья Кирилл и Антон Бородачёвы, а также два фехтовальщика из нашего региона – Тимур Сафин и Владислав Журавлёв. Все они составляют топ-4 рейтинга этого фехтовального сезона и знают друг друга давно. В финале российская команда оказалась сильнее представителей Беларуси.

С этими ребятами я фехтовал в команде, это братья, которые были со мной на Олимпиаде, где завоевали серебро. И поменялся один человек, Владислав Журавлев, на Олимпиаде был Влад Мыльников, завоевали золото. Тимур Сафин, победитель Игр БРИКС по фехтованию

Успешно для Тимура Сафина сложилось и личное первенство, он уступил в финале Кириллу Бородачёву 7:15 и стал вторым. Ещё раньше по ходу турнира не справился с этим же соперником и Владислав Журавлёв. Зато спортсмен стал важной частью золотой команды.

Для меня БРИКС – самый значимый турнир, из которых посещал, для меня это как мини-олимпиада. Остальные ребята более опытные, возможно, из-за большого волнения выступил не очень хорошо. Владислав Журавлёв, победитель Игр БРИКС по фехтованию

Сейчас у фехтовальщиков будет время отдохнуть и перевести дух, ведь непростой соревновательный сезон наконец-то закончен. Но Игры БРИКС навсегда останутся в памяти наших спортсменов.

Постарались придумать как можно больше активностей, деревня Универсиады в Казани, получается, аллея флагов, флаги всех стран-участниц, есть зоны специальные, дискотеки, всё, чтобы ребята не застаивались, веселились, чем-то занимались, общались. Владислав Журавлёв, победитель Игр БРИКС по фехтованию

Боксёрша из Октябрьского Азалия Аминева за последний год выигрывала все турниры, в которых принимала участие. Боливарианские игры, чемпионат и первенство России, «Кубок нефтяных стран». Вот и на Играх БРИКС нашей чемпионке не было равных. Она провела три боя с представительницами Беларуси, Индии и Китая и победила всех соперниц, завоевав золото.

Самый сложный был полуфинал с индуской, даже выложили в федерацию момент, когда поднимали руку, и я заплакала. я это выплеснула и на финал вышла как хищница. Азалия Аминева, победительница Игр БРИКС по боксу

Домой в Октябрьский Азалия Аминева не поедет. Она останется в Уфе, где продолжит подготовку к Всероссийской летней универсиаде. Соревнования по боксу пройдут в столице республики, и здесь спортсменка рассчитывает одержать победу.

Денечек отдохнула, начинаю тренироваться, с 1 по 7 соревнования среди студентов, универсиада. Год очень насыщенный, соревнований много, сборов много, в июле сборы, осенью соревнования. Азалия Аминева, победительница Игр БРИКС по боксу

Одной из последних в Уфу вернулась двукратная чемпионка игр – бадминтонистка Алина Давлетова. По окончании соревнований в Казани у нее был восстановительный сбор в Кисловодске. В спортивном центре имени Ульфата Мустафина чемпионку встречали юные бадминтонисты спортшколы.

Алина Давлетова стала первой сразу в двух разрядах: парном и смешанном. Сначала башкирская она завоевала золото вместе с Евгенией Косецкой. Второй золотой матч Алина провела в паре с Глебом Степановым.

Для меня это первый опыт участия в БРИКС, и это такой командный дух, выступать за Россию, побеждать. Получили незабываемые эмоции. Очень здорово, что получилось реализовать то, что мы задумали. Две золотые медали я привезла к нам в Уфу и очень этому рада. Алина Давлетова, двукратная победительница Игр БРИКС по бадминтону

Всего на престижных соревнованиях сборная России завоевала 266 золотых медалей. Следом расположилась сборная Беларуси. Китай по золотым наградам стал третьим. Башкирские спортсмены завоевали 20 медалей, больше половины из которых – золотые. Наши атлеты отличились во всех представленных ими видах спорта.