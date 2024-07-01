Радий Хабиров подал документы для участия в выборах Главы Башкирии

Радий Хабиров подал документы для участия на предстоящих выборах главы в качестве одного из кандидатов. Листы поддержки с подписями депутатов и список лиц, которые поставили свои подписи, он предоставил в центральную избирательную комиссию. Это обязательная процедура для всех претендентов на пост руководителя региона.

С 1 по 11 июля им также необходимо предоставить в ЦИК финансовый отчет и сведения о трёх кандидатурах, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации.

Также необходимо письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов за пределами Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Голосование на выборах Главы Башкортостана продлится три дня — 6, 7, 8 сентября 2024 года.