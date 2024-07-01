В Башкирии в посёлок Энергетик приехал «Поезд здоровья»

В поселок Энергетик г. Нефтекамска приехал «Поезд здоровья». Жители смогли бесплатно получить консультации узких специалистов, сделать флюорографию, маммографию и проверить работу сердца.
Такой вариант, когда врачи сами приезжают в населенный пункт, особенно подходит для пожилых. Ехать никуда не надо. Фархане Исмагиловой 101 год, и на протяжении последних лет не пропускает ни одного приезда «Поезда здоровья».
Следующим местом остановки медицинского десанта станет поселок Амзя. А далее поезд отправится по маршруту Ташкиново, Крым-Сараево и город Агидель.