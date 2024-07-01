Юристы прокомментировали дело Украины против Радия Хабирова

Прокуратура Украины сегодня предъявила обвинения Главе Башкирии Радию Хабирову и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Всему виной, по мнению украинских прокуроров, стали гуманитарные конвои, которые способствуют материальному обеспечению потребностей российских войск.
К слову, досудебное расследование этого дела проводит СБУ по Винницкой области.
Дело против Главы Башкирии прокомментировала пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Сафаргалеева.
«С первого дня начала СВО Радий Хабиров поддержал президента страны Владимира Путина и специальную военную операцию. Вся республика объединилась в стремлении обеспечить бойцов из Башкортостана всем необходимым для выполнения боевых задач, а также оказать поддержку их семьям, проявляя истинный патриотизм и единство. С юридической точки зрения мы рассматриваем этот акт как правовой нонсенс, поскольку государственный служащий одного государства, который самоотверженно работает на благо своей страны, защищая ее суверенитет и безопасность, подвергается за это уголовному преследованию в другом государстве», - говорится в её официальном заявлении.
Доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного и интеграционного права Института права УУНиТ Ришат Нигматуллин в интервью «Башинформу» подчеркивает, что украинская сторона и вовсе не имеет права давать оценку действиям Главы Башкирии.
«Обвинение, предъявленное Радию Хабирову, не что иное, как вмешательство во внутренние дела другого государства. Согласно статье 59 Конституции РФ, защита Отечества – это долг и обязанность каждого гражданина. Главу республики и мэра Уфы обвиняют в попытках изменить территорию Украины. Напомню в этой связи, что Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области сами в рамках стандартов ООН вошли в состав России. Поэтому то, как руководители субъектов Российской Федерации, организаций, помогают другим субъектам РФ – внутреннее дело нашей страны. Юрисдикция Украины на эти действия не распространяется», - отметил Ришат Нигматуллин.
Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований АН РБ, также не увидел никаких оснований для того, чтобы власти Украины могли преследовать руководителя республики и мэра Уфы.
«Для обвинений нет никаких оснований. К тому же сама формулировка ошибочна. В частности, Радий Хабиров не способствует материально-техническому обеспечению российских войск, этим занимается Минобороны. Что касается помощи нашим землякам, которые находятся на передовой и подвергают свои жизни смертельной опасности, то республика делает все, чтобы они получали дополнительную поддержку, лекарства, продовольствие, средства индивидуальной защиты и др. Состава преступления здесь нет. Республика активно помогает новым регионам, строятся и ремонтируются дороги, дома, социальные объекты, восстанавливаются исторические памятники. Россия на своих территориях решает проблемы мирных жителей, до которых Украине не было дела десятилетиями. Раз наши недруги относятся к этому как к преступлениям, значит республика делает все правильно, помогает не на словах, а на деле. Трудно предположить, до какого еще абсурда может дойти украинская сторона. Я думаю, что подобные «обвинения» будут способствовать тому, что Радий Хабиров, члены его управленческой команды и вся республика, еще активнее включатся в поддержку наших бойцов на СВО и новых российских регионов», - рассказал «Башинформу» Владимир Савичев.