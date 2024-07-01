Юристы прокомментировали дело Украины против Радия Хабирова

«Для обвинений нет никаких оснований. К тому же сама формулировка ошибочна. В частности, Радий Хабиров не способствует материально-техническому обеспечению российских войск, этим занимается Минобороны. Что касается помощи нашим землякам, которые находятся на передовой и подвергают свои жизни смертельной опасности, то республика делает все, чтобы они получали дополнительную поддержку, лекарства, продовольствие, средства индивидуальной защиты и др. Состава преступления здесь нет. Республика активно помогает новым регионам, строятся и ремонтируются дороги, дома, социальные объекты, восстанавливаются исторические памятники. Россия на своих территориях решает проблемы мирных жителей, до которых Украине не было дела десятилетиями. Раз наши недруги относятся к этому как к преступлениям, значит республика делает все правильно, помогает не на словах, а на деле. Трудно предположить, до какого еще абсурда может дойти украинская сторона. Я думаю, что подобные «обвинения» будут способствовать тому, что Радий Хабиров, члены его управленческой команды и вся республика, еще активнее включатся в поддержку наших бойцов на СВО и новых российских регионов», - рассказал «Башинформу» Владимир Савичев.