Рост инвестиций и развитие туризма: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

К 2028 году ежегодный прирост инвестиций в экономику республики должен достигнуть 1 трлн рублей. Об этом заявили на оперативном совещании в Правительстве. Под руководством Радия Хабирова обсудили и ряд других вопросов, в частности, расширение категорий граждан, которые смогут пользоваться мерами поддержки в условиях СВО.
Буквально накануне глава республики встречался с координаторами фонда «Защитники отечества» в парке «Патриот». И вот уже на следующий день — ряд поручений. Одно из них касается санаторного отдыха для родственников бойцов, которые числятся пропавшими без вести.
Именно социальные координаторы помогают бойцам и членам их семей в решении многих проблем. Поэтому руководитель региона поручил главам администраций на местах в обязательном порядке на свои оперативные совещания приглашать представителей госфонда.
Чтобы выполнять все социальные обязательства, сейчас как никогда важна крепкая экономика. За 5 лет инвестиционные вложения в развитие республики выросли с 338 млрд. рублей до 620. Динамика почти вдвое больше среднероссийских темпов. Однако потенциал куда выше. К 2028 году объем привлекаемых инвестиций должен перешагнуть отметку в триллион рублей.
За последние два года рекордный объем средств направили на развитие туризма в республике — почти 4 млрд рублей. Всего поддержано 78 инвестиционных проектов. Наибольшее количество реализуется в Белорецком, Абзелиловском и Караидельском районах. Средняя стоимость проекта — 30 млн рублей. Доля субсидий — 40%.
Две недели назад в Салаватском районе открыли историко-мемориальный парк на месте родной деревни Салавата Юлаева. Новой точкой притяжения в ближайшее время станет Евразийский музей кочевых цивилизаций, визит-центр которого распахнет двери в эту субботу. Радий Хабиров поручил активнее привлекать к таким местам туристические группы, например, по линии проекта «Башкирское долголетие».
Поручил Глава Башкортостана наращивать и производственные мощности сети молочных кухонь. Продукцию уже бесплатно получают почти 24 тыс. льготников. С июня молоко, кефир, сметану и творог начали делать для взрослого населения. Спрос есть. Поэтому нужно расширять ассортимент и выходить на новые рынки.