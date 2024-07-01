Рост инвестиций и развитие туризма: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

К 2028 году ежегодный прирост инвестиций в экономику республики должен достигнуть 1 трлн рублей. Об этом заявили на оперативном совещании в Правительстве. Под руководством Радия Хабирова обсудили и ряд других вопросов, в частности, расширение категорий граждан, которые смогут пользоваться мерами поддержки в условиях СВО.

Буквально накануне глава республики встречался с координаторами фонда «Защитники отечества» в парке «Патриот». И вот уже на следующий день — ряд поручений. Одно из них касается санаторного отдыха для родственников бойцов, которые числятся пропавшими без вести.

В соответствии с действующими в Башкортостане мерами поддержки участники специальной военной операции могут однократно отдохнуть в санаторно-курортной организации, разделить период лечения в санатории со своими родными или передать своё право на санаторно-курортное лечение супруге или одному из родителей на основании письменного заявления. У нас также много без вести пропавших, нужно распространить эту меру на их родителей и супругов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкирии

Именно социальные координаторы помогают бойцам и членам их семей в решении многих проблем. Поэтому руководитель региона поручил главам администраций на местах в обязательном порядке на свои оперативные совещания приглашать представителей госфонда.

Очень важно, чтобы социальный координатор присутствовал на совещаниях, чтобы они доводили до вас, какие проблемы в социуме имеются. Радий Хабиров, Глава Республики Башкирии

Чтобы выполнять все социальные обязательства, сейчас как никогда важна крепкая экономика. За 5 лет инвестиционные вложения в развитие республики выросли с 338 млрд. рублей до 620. Динамика почти вдвое больше среднероссийских темпов. Однако потенциал куда выше. К 2028 году объем привлекаемых инвестиций должен перешагнуть отметку в триллион рублей.

В прошлом году были приняты в программу защита и поощрение инвестиций, которые требуют крайнюю либерализацию всех требований конверсионных процессов. Мы убрали требования к объёмам инвестиций, кроме заработной платы, количества рабочих мест. В настоящее время любой инвестор с одним рублём может претендовать на все меры государственной поддержки. Рустам Муратов, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

За последние два года рекордный объем средств направили на развитие туризма в республике — почти 4 млрд рублей. Всего поддержано 78 инвестиционных проектов. Наибольшее количество реализуется в Белорецком, Абзелиловском и Караидельском районах. Средняя стоимость проекта — 30 млн рублей. Доля субсидий — 40%.

750 новых мест появится у нас в республике для того, чтобы туристам было удобно останавливаться у нас. У нас очень много точек роста, много мест, куда могут приехать. Самое главное – это создать достойные, хорошие и интересные условия. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Две недели назад в Салаватском районе открыли историко-мемориальный парк на месте родной деревни Салавата Юлаева. Новой точкой притяжения в ближайшее время станет Евразийский музей кочевых цивилизаций, визит-центр которого распахнет двери в эту субботу. Радий Хабиров поручил активнее привлекать к таким местам туристические группы, например, по линии проекта «Башкирское долголетие».

В этой сфере у нас многое делается. И главам муниципалитетов я каждый раз говорю, что в туризме – источник экономического благополучия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкирии