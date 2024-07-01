Радий Хабиров встретился с победителями и призёрами Игр БРИКС

Глава республики встретился с победителями и призёрами Игр стран БРИКС. Радий Хабиров поблагодарил атлетов за выдающиеся достижения и наградил их почетными грамотами.

Башкирские спортсмены внесли большой вклад в копилку российской сборной. Они завоевали на Играх в Казани 20 медалей, больше половины из которых золотые. И такой результат закономерен. В республике спорту всегда уделялось особое внимание. В Уфе идет строительство сразу трех крупных спортивных объектов – это Центр фехтования, Комплекс гребного слалома и Дворец борьбы, который планируют сдать в конце лета.

Вот у нас впереди большое мероприятие будет — это большое доверие было Президентом нам оказано — пройдет мероприятие «Россия — спортивная держава». Это в октябре к нам приедут практически огромное количество ведущих и великих спортсменов России. И вы видите, что мы непрестанно работаем над строительством, формированием инфраструктуры для спорта. Это самое главное. Потому что мало того, что есть спортсмены, надо, чтобы были хорошие устои для занятий спортом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В планах в этом году начать проектирование Центра прогресса бокса и большого тенниса. Объект будет комплексным. Также глава республики рассказал, что в Уфе уже выбрали место, где появится крытый легкоатлетический манеж.

Участники игр БРИКС поблагодарили тренеров и руководство республики за такое внимание к спорту, а также за назначение стипендий и выплат по итогам успешного выступления на международных стартах.

Радий Фаритович принял очень важное решение. Будет внесено изменение в указ, который позволит материально поддержать, в том числе и неолимпийские виды спорта, именно в рамках Игр БРИКС. Будет очень достойная материальная поддержка.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
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