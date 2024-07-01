Радий Хабиров встретился с победителями и призёрами Игр БРИКС

Глава республики встретился с победителями и призёрами Игр стран БРИКС. Радий Хабиров поблагодарил атлетов за выдающиеся достижения и наградил их почетными грамотами.
Башкирские спортсмены внесли большой вклад в копилку российской сборной. Они завоевали на Играх в Казани 20 медалей, больше половины из которых золотые. И такой результат закономерен. В республике спорту всегда уделялось особое внимание. В Уфе идет строительство сразу трех крупных спортивных объектов – это Центр фехтования, Комплекс гребного слалома и Дворец борьбы, который планируют сдать в конце лета.
В планах в этом году начать проектирование Центра прогресса бокса и большого тенниса. Объект будет комплексным. Также глава республики рассказал, что в Уфе уже выбрали место, где появится крытый легкоатлетический манеж.
Участники игр БРИКС поблагодарили тренеров и руководство республики за такое внимание к спорту, а также за назначение стипендий и выплат по итогам успешного выступления на международных стартах.