Радий Хабиров встретился с победителями и призёрами Игр БРИКС

Вот у нас впереди большое мероприятие будет — это большое доверие было Президентом нам оказано — пройдет мероприятие «Россия — спортивная держава». Это в октябре к нам приедут практически огромное количество ведущих и великих спортсменов России. И вы видите, что мы непрестанно работаем над строительством, формированием инфраструктуры для спорта. Это самое главное. Потому что мало того, что есть спортсмены, надо, чтобы были хорошие устои для занятий спортом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан