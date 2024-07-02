В Башкирии оплата поездок стала выгоднее с СБП

В Башкортостане оплата поездок транспортной картой стала выгоднее с Системой быстрых платежей (СБП). В мобильном приложении «Транспортная карта «Алга» появился удобный способ пополнения карты с кешбэком 5%.

Университет, работа в разных частях города. Анастасия Реут — постоянный пассажир общественного транспорта. С июня в республике при пополнении транспортной карты «Алга» через СБП возвращается 5% кешбэк. Такой возможностью девушка с удовольствием пользуется.

5 или 6 поездок выходит у меня за день на автобусах... Регулярно я пополняю транспортную карту с помощью Системы быстрых платежей и получаю неплохой кешбэк. Здорово, что есть такая выгодная акция. За месяц я могу экономить на поездках до 1000 рублей.

Анастасия Реут

Теперь при каждом пополнении транспортной карты можно вернуть 5%, достаточно выполнить несколько простых условий: на главной странице приложения «Транспортная.

Карта «Алга», выбрать карту для пополнения или подключения проездного билета и способ оплаты — СБП. А для возврата кешбэка — заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Уже через несколько минут можно совершать поездки.

Многие жители Башкортостана уже привыкли оплачивать свои покупки или совершать переводы с помощью Системы быстрых платежей. Теперь они могут использовать уже привычный, такой знакомый способ оплаты. Для пополнения транспортной карты на базе карты жителя «Алга», если вы пополняете вашу транспортную карту через СБП, кэшбэк 5% вернётся обратно на ваш счёт рублями, и теперь оплата с помощью СБП становится не только быстрой, такой удобной, но и выгодной.

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК

Таким простым способом пассажиры общественного транспорта могут получить дополнительную выгоду в виде кешбэка. Предложение будет доступно до 30 сентября текущего года.

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