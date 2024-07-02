В Башкирии оплата поездок стала выгоднее с СБП

Многие жители Башкортостана уже привыкли оплачивать свои покупки или совершать переводы с помощью Системы быстрых платежей. Теперь они могут использовать уже привычный, такой знакомый способ оплаты. Для пополнения транспортной карты на базе карты жителя «Алга», если вы пополняете вашу транспортную карту через СБП, кэшбэк 5% вернётся обратно на ваш счёт рублями, и теперь оплата с помощью СБП становится не только быстрой, такой удобной, но и выгодной.

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК