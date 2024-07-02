В Башкирии оплата поездок стала выгоднее с СБП

В Башкортостане оплата поездок транспортной картой стала выгоднее с Системой быстрых платежей (СБП). В мобильном приложении «Транспортная карта «Алга» появился удобный способ пополнения карты с кешбэком 5%.
Университет, работа в разных частях города. Анастасия Реут — постоянный пассажир общественного транспорта. С июня в республике при пополнении транспортной карты «Алга» через СБП возвращается 5% кешбэк. Такой возможностью девушка с удовольствием пользуется.
Теперь при каждом пополнении транспортной карты можно вернуть 5%, достаточно выполнить несколько простых условий: на главной странице приложения «Транспортная.
Карта «Алга», выбрать карту для пополнения или подключения проездного билета и способ оплаты — СБП. А для возврата кешбэка — заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Уже через несколько минут можно совершать поездки.
Таким простым способом пассажиры общественного транспорта могут получить дополнительную выгоду в виде кешбэка. Предложение будет доступно до 30 сентября текущего года.