В Уфе вручили дипломы выпускникам филиала Волжского университета водного транспорта

Вручили дипломы выпускникам уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. В этом году учебное заведение выпустило 185 специалистов. 11 из них получили диплом с отличием. Приехали поздравить ребят представители Федерального агентства морского и речного транспорта.

Уфимский филиал — единственное учебное заведение в республике, которое готовит специалистов водного транспорта. Они востребованы не только в Башкортостане, но и по всей стране готовит.