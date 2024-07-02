В Башкирии ожидаются подтопления в нескольких населенных пунктах

Ситуация, связанная с подъемом уровня воды в реках из-за проливных дождей и сброса воды с водохранилищ в Челябинской области, остается на контроле МЧС Башкирии.

В частности, на реках Ай и Юрюзань ожидаются рост уровня воды сегодня, 2 июля, отмечают в пресс-службе ведомства. Постепенное снижение уровня рек ожидается 3 июля.

Вместе с тем, возможны подтопления 30 дворов сразу в четырех населенных пунктах. На указанной территории проживают 28 человек, в том числе 9 детей. Кроме того, ожидается перелив участка дороги.

В зоне подтопления могут оказаться 23 придомовых территории в деревне Чулпан Салаватского района республики, где проживают 15 человек, 9 из которых дети.

В настоящее время уровень воды в реке Юрюзань – 450 см. При уровне 470 см происходит затопление.

В деревне Азангулово Мечетлинского района может подтопить два придомовых участка, в которых проживает 4 человека. Все они отказались от переезда в пункт временного размещения.

Сейчас уровень реки Ай составляет 282 см, опасная отметка – 325 см.

Прогнозируется подтопление пяти дворов в деревне Старомещерово Мечетлинского района, где проживают 9 человек, в том числе 5 детей. Они также отказались от размещения в ПВР.

Перелив участка автодороги в границах населенного пункта ожидается в деревне Сулейманово Мечетлинского района.

В ведомстве уточнили, что до жителей указанных населенных пунктов и до администраций районов информация доведена.