В Башкирии под колёсами внедорожника погиб заяц

В министерстве экологии Башкирии сообщили о дорожном происшествии с участием дикого животного. Инцидент зафиксировали 30 июня в Абзелиловском районе.

Фото №1 - В Башкирии под колёсами внедорожника погиб заяц

На автодороге Озерное — Красная Башкирия уроженец Магнитогорска на внедорожнике допустил наезд на зайца-русака. Машина получила незначительные повреждения.

К сожалению, зайчик погиб. Ущерб, нанесенные охотничьим ресурсам, составил 1000 рублей.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно в вечернее и ночное время суток, из-за активизации диких животных.

Фото: министерство экологии РБ. 

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ