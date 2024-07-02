В Башкирии под колёсами внедорожника погиб заяц

В министерстве экологии Башкирии сообщили о дорожном происшествии с участием дикого животного. Инцидент зафиксировали 30 июня в Абзелиловском районе.
На автодороге Озерное — Красная Башкирия уроженец Магнитогорска на внедорожнике допустил наезд на зайца-русака. Машина получила незначительные повреждения.
К сожалению, зайчик погиб. Ущерб, нанесенные охотничьим ресурсам, составил 1000 рублей.
В ведомстве обратились к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно в вечернее и ночное время суток, из-за активизации диких животных.
Фото: министерство экологии РБ.