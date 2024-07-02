Рыбаки застряли на острове под Уфой

Как выяснилось, рано утром мужчины ушли на рыбалку. По грунтовой дороге со стороны Миловки они перебрались на остров Козарез. Вечером рыбаки собрались в обратный путь, но оказалось, что это невозможно из-за размытой дороги. Тогда они вызвали спасателей.