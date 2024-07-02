Рыбаки застряли на острове под Уфой

Накануне вечером помощь спасателей потребовалась двум рыбакам, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы.
Как выяснилось, рано утром мужчины ушли на рыбалку. По грунтовой дороге со стороны Миловки они перебрались на остров Козарез. Вечером рыбаки собрались в обратный путь, но оказалось, что это невозможно из-за размытой дороги. Тогда они вызвали спасателей.
На помощь выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда. На катере они перевезли мужчин на противоположный берег. Помощь медиков им не понадобилась.
Фото: УГЗ г.Уфы