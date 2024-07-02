Рыбаки застряли на острове под Уфой

Накануне вечером помощь спасателей потребовалась двум рыбакам, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы.   

Фото №1 - Рыбаки застряли на острове под Уфой

Как выяснилось, рано утром мужчины ушли на рыбалку. По грунтовой дороге со стороны Миловки они перебрались на остров Козарез. Вечером рыбаки собрались в обратный путь, но оказалось, что это невозможно из-за размытой дороги. Тогда они вызвали спасателей.   

На помощь выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда. На катере они перевезли мужчин на противоположный берег. Помощь медиков им не понадобилась.  

Фото: УГЗ г.Уфы

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