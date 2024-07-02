В Башкирии загорелся несанкционированный мусорный полигон

1 июля в Краснокамском районе огнём охватило несанкционированный мусорный полигон. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

У населенного пункта Енактаево загорелся мусор на территории более 700 кв.м. На место оперативно прибыли экстренные службы. Среди специалистов была передвижная лаборатория химико-радиометрического центра для проведения замеров в воздухе. Превышений предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе выявлено не было. Пострадавших нет.