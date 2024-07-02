В Уфе задержали пьяного подростка за рулём авто

В Уфе задержали 17-летнего парня, который находился за рулём ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения.
О нерадивом водителе сообщил неравнодушный гражданин. Он заметил автомобиль, который двигался в странном направлении. Инспекторы остановили авто на бульваре Ибрагимова. Результат медицинского освидетельствования опьянение подростка подтвердил.
В присутствии отца парня отстранили от управления транспортным средством. На подростка составили административный протокол. В отношении законного представителя за невыполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка собраны материалы и переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Фото: ГАИ РБ.