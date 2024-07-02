Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой. На данный момент госпитализировано пять взрослых пациентов с ожогами различной степени. Среди пострадавших есть дети. Один из них на данный момент направлен на консультацию к нейрохирургу, второй после осмотра врачами отпущен домой, он будет проходить лечение амбулаторно. Еще один человек скончался на месте, до приезда скорой.

Пресс-служба Минздрава Башкирии