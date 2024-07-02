Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

Пять человек, которые пострадали в время взрыва бытового газа в Стерлитамаке, доставлены в Городскую больницу № 1. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина. Об этом информирует пресс-служба ведомства.   

Фото №1 - Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой. На данный момент госпитализировано пять взрослых пациентов с ожогами различной степени. Среди пострадавших есть дети. Один из них на данный момент направлен на консультацию к нейрохирургу, второй после осмотра врачами отпущен домой, он будет проходить лечение амбулаторно. Еще один человек скончался на месте, до приезда скорой. 

Пресс-служба Минздрава Башкирии
Фото №2 - Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

По поручению руководителя ведомства в Стерлитамак выехала бригада врачей-комбустиологов из Республиканского ожогового центра. 

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что на 2 этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома взорвался бытовой газ. Предварительно, пострадали 7 человек, из них двое детей. Одна женщина погибла.

Фото: МЧС по РБ 

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