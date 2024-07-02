Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

Пять человек, которые пострадали в время взрыва бытового газа в Стерлитамаке, доставлены в Городскую больницу № 1. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По поручению руководителя ведомства в Стерлитамак выехала бригада врачей-комбустиологов из Республиканского ожогового центра.
Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что на 2 этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома взорвался бытовой газ. Предварительно, пострадали 7 человек, из них двое детей. Одна женщина погибла.
Фото: МЧС по РБ