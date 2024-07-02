В Башкирии убийцу двух сестёр приговорили к пожизненному сроку

В сентябре прошлого года в запертой квартире с признаками насильственной смерти нашли тела женщин 66 и 63 лет. Погибших обнаружила дочка одной из женщин, так как мама долго не отвечала на телефонные звонки. Выяснилось, что женщины стали жертвами знакомого. Между мужчиной и хозяйкой квартиры вспыхнула ссора, во время которой гость задушил несчастную. Не желая оставлять свидетелей, мужчина зарезал сестру погибшей. Тела он укрыл вещами, квартиру запер изнутри, а помещение покинул через окно балкона первого этажа.