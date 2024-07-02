В Башкирии убийцу двух сестёр приговорили к пожизненному сроку

В Башкирии вынесли приговор 42-летнему местному жителю, которого обвинили в жестоком убийстве двух престарелых сестёр.
В сентябре прошлого года в запертой квартире с признаками насильственной смерти нашли тела женщин 66 и 63 лет. Погибших обнаружила дочка одной из женщин, так как мама долго не отвечала на телефонные звонки. Выяснилось, что женщины стали жертвами знакомого. Между мужчиной и хозяйкой квартиры вспыхнула ссора, во время которой гость задушил несчастную. Не желая оставлять свидетелей, мужчина зарезал сестру погибшей. Тела он укрыл вещами, квартиру запер изнутри, а помещение покинул через окно балкона первого этажа.
Мужчина признал свою вину. Верховный суд республики с учетом особо опасного рецидива преступлений приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также взыскал в пользу каждой потерпевшей стороны по 1 млн рублей.
Фото: СК РФ по РБ.