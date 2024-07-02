В Уфе стартовал финал Global Management Challenge

Рады приветствовать всех участников на самом масштабном национальном финале чемпионата по стратегии и управлению Global Management Challenge! Сегодня собралось рекордное количество команд – 107! Это первый финал такого масштаба не только в России, но и мире. Поздравляю всех с этим прекрасным событием. Участие в чемпионате – это отличная возможность найти единомышленников, поделиться опытом и получить ценные знания, которыми вы сегодня можете воспользоваться. В этом году у нас много направлений, но победителей, которые поедут на мировой финал в Индию, только два: в профессиональной и студенческой лигах. Желаю всем удачи и приятной игры.

Вячеслав Шоптенко, руководитель Global Management Challenge в России, заместитель директора Института государственной службы и управления Президентской Академии (РАНХиГС)