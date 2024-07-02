В Уфе стартовал финал Global Management Challenge

В Уфе со 2 по 3 июля проходит 18-ый Национальный финал международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC). В финале принимают участие около 400 человек в составе 107 команд, представляющие более 40 регионов России. Организаторами мероприятия выступают Президентская академия, Правительство Республики Башкортостан при поддержке Агентства стратегических инициатив. Официальное открытие Национального финала состоялось в Конгресс-Холле «Торатау». Победитель отправится представлять Россию на международном этапе в Дели.
В рамках национального финала GMC будут определены лучшие управленческие команды в студенческой и профессиональной лигах (87 профессиональных и 20 студенческих команд). Также получат награды участники специальных проектов чемпионата, победители конкурса управленцев «Лидеры России», представители Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, АО «Росгеология», Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), Ассоциации женщин-предпринимателей «Бизнес Леди» и других организаций. В рамках соревнования конкурсанты управляют виртуальной компанией, принимая решения в области производства, маркетинга, финансов и HR. Всего будет разыграно более 10 комплектов наград.
Участники национального финала «проживут» минимум один виртуальный год, управляя компанией в условиях компьютерного бизнес-симулятора. 2 июля пройдут два отборочных раунда, по итогам которых 16 команд попадут в суперфинал Global Management Challenge, который состоится 3 июля. Команды, не прошедшие в суперфинал, примут участие в деловой программе, которая будет включать сессии и мастер-классы по управлению и стратегическому менеджменту. Лучшая команда из профессиональной лиги представит Россию 26–28 сентября на мировом финале Global Management Challenge, который пройдёт в Дели, Индия. Победитель национального финала в студенческой лиге будет приглашен на мировой финал в качестве наблюдателя.
Справочно:
Global Management Challenge (GMC) - самый популярный в мире бизнес-симулятор, созданный исследователями из Стратклайдского университета (Шотландия) в начале 70-х годов, изначально был нацелен на наращивание практических навыков студентов и демонстрации влияния студенческих решений на успех виртуальной компании.
С 1984 года чемпионат стал международным. В 2006 году к движению GMC присоединилась Россия. Организатором российского этапа стал Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2011 года чемпионат поддерживается Агентством стратегических инициатив.
С 2006 года Президентская академия (РАНХиГС) является организатором Всероссийского этапа чемпионата, в котором ежегодно участвует от 5 до 10 тыс. предпринимателей (представителей МСП), менеджеров, государственных и муниципальных служащих, слушателей программ подготовки управленческих кадров и MBA, преподавателей и студентов вузов из всех регионов РФ. За 18 лет проведения чемпионата в России в нем приняло участие около 100 тыс. предпринимателей, управленцев, государственных и муниципальных служащих, а также студентов. Национальные финалы чемпионата проводились в г. Москва, г. Красногорск, г. Екатеринбург, г. Нижний Новгород, г. Ханты-Мансийск, г. Пермь на площадках РАНХиГС, АСИ, Сбербанка, Московской биржи, КУПНО и др.
За 43 сезона существования международного чемпионата в нём приняли участие свыше 1 млн человек. Ежегодно за звание лучшей управленческой команды соревнуются около 30 тыс. участников по всему миру.
Фото: pravitelstvorb.ru