Стало известно, сколько студентов готовы принять колледжи Башкирии

Первый шаг во взрослую жизнь. В колледжах Башкортостана стартовала основная волна приема обучающихся. В учреждения среднего специального образования поступают абитуриенты, получившие аттестаты на минувших выпускных. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» ссузы республики увеличили контрольные цифры приема, открыли новые направления обучения.
Первое испытание будущие программисты проходят уже во время приемной кампании. В Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности абитуриенты заполняют электронные анкеты на компьютерах. На помощь готовы прийти родители и волонтеры, но поступающие справляются на ура: впереди у них еще более сложные задачи.
Приемная кампания стартовала еще 20 июня, к утру понедельника в колледж подали документы 95 человек. В ближайшие дни это число может увеличиться в разы. Ведь в конце прошлой недели каждый выпускник получил заветный аттестат. Чем выше его средний балл, тем больше шанс поступить на бюджетное отделение.
125 поступающих сразу определяются с будущим местом работы. Приём на целевое обучение для УМПО ведут в пять групп по специальностям «мехатроника» и «технологии машиностроения».
Это только малая часть абитуриентов. Приемная комиссия также расположилась в другом филиале колледжа в Деме. Там открылся уникальный для Башкортостана центр подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Будущих операторов дронов в колледже обучают уже второй год.
«Реклама» и «информационные системы и программирование». Подать документы на такие специальности теперь можно в Уфимский колледж технологии и дизайна благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». В рамках гранта здесь получили современное оборудование: швейные машины, текстильные плоттеры, 3D-сканеры.
В этом году башкирские абитуриенты могут выбрать из более чем 200 специальностей и профессий. Подать документы можно лично, в электронном формате или отправить по почте.
22312 — именно столько человек готовы принять колледжи республики. Прием заявлений на очное обучение продлится до 15 августа.