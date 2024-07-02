Стало известно, сколько студентов готовы принять колледжи Башкирии

Первый шаг во взрослую жизнь. В колледжах Башкортостана стартовала основная волна приема обучающихся. В учреждения среднего специального образования поступают абитуриенты, получившие аттестаты на минувших выпускных. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» ссузы республики увеличили контрольные цифры приема, открыли новые направления обучения.

Первое испытание будущие программисты проходят уже во время приемной кампании. В Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности абитуриенты заполняют электронные анкеты на компьютерах. На помощь готовы прийти родители и волонтеры, но поступающие справляются на ура: впереди у них еще более сложные задачи.

Языки программирования, код как писать, и потом по жизни пойти работать по специальности. Я давно думал, кем бы стать, и решил, что нравится мне это, душа лежит. Кирилл Бутузов, абитуриент

Приемная кампания стартовала еще 20 июня, к утру понедельника в колледж подали документы 95 человек. В ближайшие дни это число может увеличиться в разы. Ведь в конце прошлой недели каждый выпускник получил заветный аттестат. Чем выше его средний балл, тем больше шанс поступить на бюджетное отделение.

Кампания этого года особенная. В этом году у нас увеличены контрольные цифры приема. Мы набираем 450 студентов на бюджетные места по 11 направлениям и около 300 по коммерческой форме обучения. Одна новая специальность у нас в этом году — это интеллектуальные интегрированные системы. То есть, ребята будут изучать с этого года искусственный интеллект. Игорь Нуйкин, директор Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

125 поступающих сразу определяются с будущим местом работы. Приём на целевое обучение для УМПО ведут в пять групп по специальностям «мехатроника» и «технологии машиностроения».

Это только малая часть абитуриентов. Приемная комиссия также расположилась в другом филиале колледжа в Деме. Там открылся уникальный для Башкортостана центр подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Будущих операторов дронов в колледже обучают уже второй год.

«Реклама» и «информационные системы и программирование». Подать документы на такие специальности теперь можно в Уфимский колледж технологии и дизайна благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». В рамках гранта здесь получили современное оборудование: швейные машины, текстильные плоттеры, 3D-сканеры.

Я училась в художественной гимназии, поэтому выбирала больше художественные специальности. Здесь я выбрала графический дизайн и, возможно, еще подам на дизайн по отраслям. Амира Аккубекова, абитуриент

В этом году башкирские абитуриенты могут выбрать из более чем 200 специальностей и профессий. Подать документы можно лично, в электронном формате или отправить по почте.

Приказ о зачислении в образовательную организацию издается на основе данных из оригиналов документов, которые предоставили абитуриенты. Поэтому, если вы уже точно определились с тем учебным заведением и профессией либо специальностью, на которую вы хотите поступать, вам в обязательном порядке нужно принести в учебное заведение оригиналы вашего аттестата и других документов. Кира Галямова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан