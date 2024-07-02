В Башкирии пройдёт VI Международный футбольный фестиваль «Олотау йыйыны»

18 июля в Учалинском районе стартует VI Международный футбольный фестиваль «Олотау йыйыны». В этом году турнир будет идти три дня и соберёт рекордное количество команд, а также самый большой призовой фонд в истории. А накануне в Уфе прошла жеребьёвка «Олотау йыйыны».
«Олотау йыйыны» — это уже давно не просто футбольный турнир, а самый настоящий фестиваль. Ведь в перерывах между играми футболисты могут проявить себя в конкурсах с призами — здесь конные скачки, киберфутбол, борьба куреш, стрельба из лука, мас-рестлинг и многое другое.
А как же без вкусного обеда и ужина на «Олотау йыйыны»? Для всех футболистов два дня подряд будет накрыт бесплатный стол усилиями жителей Кутуево и ближайших населённых пунктов. А Радик Фазлетдинов из соседней деревни по традиции подарит команде-победителю главный приз — лошадь башкирской породы. Подарки для футболистов организует ещё один большой друг турнира Гульназ Валиахметова. А призовой фонд всего турнира составил один миллион рублей.
Немало в этом году и новеньких команд, например, будет участвовать коллектив из села Целинное Хайбулинского района. Уже больше 15 лет команда участвует в разных соревнованиях, а сам район является победителем сельских игр.
Впервые в этом году в Кутуево пройдет женский турнир «Олотау йыйыны». На дебютные соревнования собрались сразу 12 женских команд.
В первый день турнира пройдёт суперкубок «Олотау йыйыны», четыре команды-чемпиона выявят лучшего по олимпийской системе. Дальше состоятся игры группового этапа, а в субботу — плей-офф и женский турнир.
52 команды из восьми субъектов России и 13 районов республики Башкортостан уже готовятся к шестому, самому масштабному фестивалю «Олотау йыйыны». Главное условие заявки — игрок должен родиться или иметь прописку в селе или деревне, за которую выступает. От этого и страсть победить ещё выше.