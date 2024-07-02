В Башкирии пройдёт VI Международный футбольный фестиваль «Олотау йыйыны»

18 июля в Учалинском районе стартует VI Международный футбольный фестиваль «Олотау йыйыны». В этом году турнир будет идти три дня и соберёт рекордное количество команд, а также самый большой призовой фонд в истории. А накануне в Уфе прошла жеребьёвка «Олотау йыйыны».

«Олотау йыйыны» — это уже давно не просто футбольный турнир, а самый настоящий фестиваль. Ведь в перерывах между играми футболисты могут проявить себя в конкурсах с призами — здесь конные скачки, киберфутбол, борьба куреш, стрельба из лука, мас-рестлинг и многое другое.

Мы там были не раз, в начале это было не особо масштабно, с каждым годом ощущается большая масштабность, в этом году будет намного лучше, чем в прошлом, не знаю, что ожидать, будет очень классно. Айгуль Уразаева, представитель команды «Курамино»

А как же без вкусного обеда и ужина на «Олотау йыйыны»? Для всех футболистов два дня подряд будет накрыт бесплатный стол усилиями жителей Кутуево и ближайших населённых пунктов. А Радик Фазлетдинов из соседней деревни по традиции подарит команде-победителю главный приз — лошадь башкирской породы. Подарки для футболистов организует ещё один большой друг турнира Гульназ Валиахметова. А призовой фонд всего турнира составил один миллион рублей.

Всё выше и выше становится уровень турнира, всё новые и новые команды добавляются, к этому готовимся, также играть в этом турнире намного сложнее становится. Идель Мухьяров, игрок команды «Старосубхангулово»

Немало в этом году и новеньких команд, например, будет участвовать коллектив из села Целинное Хайбулинского района. Уже больше 15 лет команда участвует в разных соревнованиях, а сам район является победителем сельских игр.

Решили сейчас собраться, попали в группу смерти, Аскарово, Курамино, мы как тёмная лошадка хотим показать красивый футбол. За «Олотау йыйыны» второй год подряд наблюдаем, изъявили желание. Айдар Юсупов, игрок команды «Целинное»

Впервые в этом году в Кутуево пройдет женский турнир «Олотау йыйыны». На дебютные соревнования собрались сразу 12 женских команд.

В первую очередь, хотела показать свою деревню, что у нас живут женщины, что работать умеем, детей воспитывать, в спорте себя можем показать. Цель такая — деревня жила чем-то, потому что всё закрывается, охота было себя показать. Алия Масалимова, капитан женской команды «Кудашево»

В первый день турнира пройдёт суперкубок «Олотау йыйыны», четыре команды-чемпиона выявят лучшего по олимпийской системе. Дальше состоятся игры группового этапа, а в субботу — плей-офф и женский турнир.

Хотелось бы ещё раз выиграть, потому что первый турнир выиграли, и ещё хотелось бы двукратными чемпионами стать. Салават Султанбаев, игрок команды «Ишмекеево»