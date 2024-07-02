В Уфе подвели итоги выездной программы «Языковая арт-резиденция»

В Уфе подвели итоги выездной программы всероссийского проекта «Языковая арт-резиденция». В мероприятии приняли участие 10 молодых авторов из регионов России, создающих литературные произведения на родном языке. Для них прошли мастер-классы по воплощению прозы на театральной сцене, медиапланированию, этноблогерству.