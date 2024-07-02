В Башкирии прошёл фестиваль «Древние напевы удмуртов «Чакара»

В Янауле прошел межрегиональный фестиваль удмуртских фольклорных коллективов «Древние напевы удмуртов «Чакара». Праздник культуры проходит уже 15 лет и собирает на одной площадке фольклорные коллективы из разных регионов страны. В этот раз фестиваль решили провести в Башкортостане.

На сабантуйной поляне были представлены дворики и юрты, проходили мастер-классы по разным ремеслам, игры. Главное действо происходило на сцене. Там коллективы из двух десятков регионов состязались в мастерстве исполнения народных песен.

Название праздника восходит к древней легенде удмуртов, связанной с горой Чакара в Калтасинском районе. Согласно преданию, девушка Чекара попросила на вершине высшие силы, чтобы те даровали ей ребенка. Она родила сына Четкера и умерла. Мальчик вырос и искал способ встретиться с душой матери, а в конце жизни вернулся к горе и обратился в камень. С тех пор удмурты поют там песни, а ветер несет слова по всему миру.