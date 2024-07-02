В Башкортостане прошел фестиваль Sky Fest

В этом году мы решили посвятить Дню памяти и скорби. В память о наших героях мы сегодня проводим мероприятие. Это мероприятие, посвящённое нашим бабушкам и дедушкам, и нашим бойцам, которые сейчас воюют на СВО.

Гайрат Манаев, председатель парашютного спорта Республики Башкортостан