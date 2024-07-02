В Башкортостане прошел фестиваль Sky Fest и чемпионат республики по парашютному спорту. Иглинский район уже в четвёртый раз становится площадкой для проведения Всероссийского фестиваля парашютного спорта. Любители и профессионалы продемонстрировали потрясающие акробатические номера и фигуры, находясь высоко в небе.
Также на фестивале прошли конные скачки, в которых приняли участие жокеи и лошади из разных районов. Для гостей были организованы ярмарка ремесленников и торговые ряды. Любители активного отдыха могли посетить спортивные площадки.