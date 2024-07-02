В Башкортостане прошел фестиваль Sky Fest

В Башкортостане прошел фестиваль Sky Fest и чемпионат республики по парашютному спорту. Иглинский район уже в четвёртый раз становится площадкой для проведения Всероссийского фестиваля парашютного спорта. Любители и профессионалы продемонстрировали потрясающие акробатические номера и фигуры, находясь высоко в небе.

В этом году мы решили посвятить Дню памяти и скорби. В память о наших героях мы сегодня проводим мероприятие. Это мероприятие, посвящённое нашим бабушкам и дедушкам, и нашим бойцам, которые сейчас воюют на СВО.

Гайрат Манаев, председатель парашютного спорта Республики Башкортостан

Также на фестивале прошли конные скачки, в которых приняли участие жокеи и лошади из разных районов. Для гостей были организованы ярмарка ремесленников и торговые ряды. Любители активного отдыха могли посетить спортивные площадки.

Я занимаюсь с одиннадцати лет. Сегодня на скачках занял третье место. Моего коня зовут Актау. В 2015 году он занял первое место. Я очень рад и очень доволен, что получил третье место.

Матвей Пашкин, участник конных соревнований
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