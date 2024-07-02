Стало известно расписание игр ФК «Уфа» в новом сезоне

Наша команда начнёт с трёх выездных матчей подряд. 13-14 июля уфимцы сыграют в гостях у «Алании», а дальше отправятся в Нижнекамск и Калининград. Первый домашний матч запланирован на 3-4 августа, подопечные Евгения Харлачёва примут на стадионе «Нефтяник» «Тюмень».

В этом году в первой лиге будут играть до 1 декабря, а возобновят сезон футболисты в начале марта. Прямо сейчас «Уфа» продолжает тренировочные сборы в Подмосковье, накануне наша команда провела первый контрольный матч. Уфимцы разошлись миром с «Аланией» 0:0.