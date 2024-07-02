В Башкирии в парке «Патриот» стартовал семинар для глав сельских поселений

Площадка для обмена опытом и решения общих проблем. В парке «Патриот» проходит двухдневный семинар глав сельских поселений республики. Форум собрал более 200 участников из 13 районов. С приветственным словом к делегатам обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров, после чего ответил на вопросы сельских чиновников.

Военно-патриотический парк «Патриот» имени героя России Максима Серафимова уже второй раз в текущем году принимает глав сельских поселений. Приехав заранее, делегаты первым делом отправились осматривать выставку военной техники. Здесь же и состоялись первые неформальные диалоги с коллегами.

У всех нас в муниципалитетах есть вопросы местного значения. Например, профилактика пожаров. Сейчас очень актуальна безопасность на воде. Ну и вопросы благоустройства. И самое интересное — это поделиться опытом в реализации различных программ — местные инициативы, реальные дела. Айдар Суфиянов, глава администрации Туймазинского района

Главы сельских поселений находятся на переднем крае работы с населением. Они первыми получают обращения граждан. Что-то удается решить своими силами, в чем-то нужна помощь районных или республиканских властей. И, конечно, полезен опыт коллег.

Мы действительно различаемся не только по своему территориальному расположению, но и наша работа немного отличается от других районов. Поэтому делиться опытом и встречаться с коллегами — это очень хорошая работа. Ильсияр Гарифуллина, глава сельского поселения Юмашевский сельсовет

Для многих участников семинара посещение парка «Патриот» стало дебютным.

Раньше видел только по телевизору, очень замечательные впечатления. Здесь можно проводить разные мероприятия. Очень мощно представлен парк боевой техники. Для молодёжи очень важное место для патриотического воспитания. Фанис Рахмангулов, глава сельского поселения, Свободинский сельсовет, Куюргазинский район

В парке «Патриот» собрались более 200 глав сельских поселений из 13 районов республики. Участников поприветствовал Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что для него важно такое прямое общение. И рассказал о главных задачах, которые сейчас стоят перед всеми. Одна из них — поддержка участников СВО и их семей.

Порядка 130 больших гумконвоев туда уже ушло. Но и сами муниципалитеты, и общественники тоже разнообразную помощь отправляют нашим ребятам. Это очень важно и очень хорошая поддержка. Я вот вам могу сказать, вчера, наверное, уже читали — прокуратура Украины предъявила мне и мэру Уфы заочное обвинение за то, что мы оказываем содействие СВО. Для меня в принципе это приятно, потому что это служит подтверждением, что все наши действия являются эффективными. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не менее важно развивать и экономику региона. По данным за 5 месяцев текущего года, ее рост составил 7%. На предприятиях Башкортостана есть рабочие места, и чтобы их заместить, в регионе поддерживают систему средне-профессионального образования. Радий Хабиров также рассказал о подготовке к юбилею столицы и о развитии сельских территорий. Муниципалитеты активно принимают участие во всех республиканских и федеральных проектах.

Мы внимательно смотрим, что все муниципалитеты и сельсоветы активно участвуют в поддержке всех местных инициатив, ППМИ, общественных инициатив. Участвуют и в «Трезвом селе». Здесь есть бурзянцы, я справку смотрел, бурзянское село выиграло 6 миллионов рублей в «Трезвом селе». Есть большие программы, в которых надо активно участвовать, и будете побеждать. Деньги мы туда всегда закладываем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О своих новых инициативах и старых проблемах главы сельсоветов рассказали руководителю региона. Чаще всего жители просят у них решить вопросы, связанные со строительством дорог, благоустройством территорий, водоснабжением и газификацией населённых пунктов. Все они взяты на контроль.

Ещё одна проблема, которая одинаково касается как жителей небольших деревень, так и крупных городов, — телефонные мошенничества. Только за прошлую неделю жители Башкортостана добровольно перевели обманщикам 27 миллионов рублей. А за весь прошлый год, по данным МВД, — более трех с половиной миллиардов. Муниципальным служащим рассказали, как уберечь своих жителей от беды.

Какие способы борьбы с этим явлением? Только не общаться по телефону с незнакомыми людьми. И не отвечать на незнакомые номера. Как только начинаешь вступать в контакт с мошенником, у кого психика слабенькая, человек сразу плывет, сразу паника, сразу считают деньги и отвечают на все вопросы, которые задает мошенник. Просто-напросто попадаются на удочку. Евгений Полтавец, заместитель министра внутренних дел по Республике Башкортостан