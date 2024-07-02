В Башкирии в парке «Патриот» стартовал семинар для глав сельских поселений

Площадка для обмена опытом и решения общих проблем. В парке «Патриот» проходит двухдневный семинар глав сельских поселений республики. Форум собрал более 200 участников из 13 районов. С приветственным словом к делегатам обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров, после чего ответил на вопросы сельских чиновников.
Военно-патриотический парк «Патриот» имени героя России Максима Серафимова уже второй раз в текущем году принимает глав сельских поселений. Приехав заранее, делегаты первым делом отправились осматривать выставку военной техники. Здесь же и состоялись первые неформальные диалоги с коллегами.
Главы сельских поселений находятся на переднем крае работы с населением. Они первыми получают обращения граждан. Что-то удается решить своими силами, в чем-то нужна помощь районных или республиканских властей. И, конечно, полезен опыт коллег.
Для многих участников семинара посещение парка «Патриот» стало дебютным.
В парке «Патриот» собрались более 200 глав сельских поселений из 13 районов республики. Участников поприветствовал Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что для него важно такое прямое общение. И рассказал о главных задачах, которые сейчас стоят перед всеми. Одна из них — поддержка участников СВО и их семей.
Не менее важно развивать и экономику региона. По данным за 5 месяцев текущего года, ее рост составил 7%. На предприятиях Башкортостана есть рабочие места, и чтобы их заместить, в регионе поддерживают систему средне-профессионального образования. Радий Хабиров также рассказал о подготовке к юбилею столицы и о развитии сельских территорий. Муниципалитеты активно принимают участие во всех республиканских и федеральных проектах.
О своих новых инициативах и старых проблемах главы сельсоветов рассказали руководителю региона. Чаще всего жители просят у них решить вопросы, связанные со строительством дорог, благоустройством территорий, водоснабжением и газификацией населённых пунктов. Все они взяты на контроль.
Ещё одна проблема, которая одинаково касается как жителей небольших деревень, так и крупных городов, — телефонные мошенничества. Только за прошлую неделю жители Башкортостана добровольно перевели обманщикам 27 миллионов рублей. А за весь прошлый год, по данным МВД, — более трех с половиной миллиардов. Муниципальным служащим рассказали, как уберечь своих жителей от беды.
С новым багажом знаний главы сельсоветов отправятся по домам завтра. Третий подобный форум уже не за горами. Такой формат общения с главой республики уже стал традиционным. Здесь звучат и острые проблемы, которые потом формируются в поручения Главы Башкортостана. В прошлом году по итогам девяти семинаров Радий Хабиров дал 68 поручений, из которых в работе осталось всего 15.