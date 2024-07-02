В Стерлитамаке организовали центр помощи для пострадавших от утечки газа

В девятиэтажке Стерлитамака произошел хлопок бытового газа. Хозяйка дома, где произошла утечка, погибла на месте до приезда скорой помощи. Семеро жильцов пострадали, в том числе и 10-летняя девочка. Повреждено 11 квартир. С очевидцами происшествия встретилась съемочная группа телеканала БСТ.

На кадрах видно, как ударная волна выбила железную дверь подъезда. 10-летнюю девочку отбросило на несколько метров, и коляска с годовалой малышкой перевернулась. Чудом младенец отделался лишь испугом. Подростку повезло меньше. У нее сотрясение и перелом руки. Сейчас она в больнице.

Хлопок бытового газа произошел на улице Артема в Стерлитамаке в квартире, где была пожилая женщина. Она погибла на месте до приезда скорой помощи. Еще семеро получили травмы, трое из них — в реанимации.

Пострадавших могло быть и больше. Днем в момент ЧП многие были на работе, кто-то на даче, а кто-то просто вышел прогуляться. Жильцы рассказали, что с утра пахло газом. Поэтому вызвали специалистов.

К слову, на больничной койке и сами газовики, приехавшие на вызов. Работали в доме, когда произошел хлопок. Жильцов сразу же эвакуировали. По итогу повреждено 11 квартир. Специалисты проводят обследование целостности несущих конструкций дома. Свою проверку проводит прокуратура.

На базе школы №33 организовали центр помощи для пострадавших и пункт питания. Для временного размещения жильцов готово общежитие университета. Что касается квартир в подъезде, где произошло происшествие, то люди туда пока вернуться не могут. Это может быть опасно.