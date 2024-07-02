В Башкирии установили бюст Герою России Андрею Мигунову

В Гафурийском районе установили бюст Герою России, командиру танкового батальона полка «Башкортостан» Андрею Мигунову. Самую высокую награду страны подполковник получил посмертно, исполнив свой воинский долг в зоне СВО до конца. Бюст Мигунову появился на Аллее героев в День ветеранов боевых действий.

Под звуки гимна страны и ружейные залпы спадает белое полотно. В одном строю с героями Советского союза теперь еще один герой России. Подполковник Андрей Павлович Мигунов. Вся его жизнь была связана со служением Родине. После школы — военное училище, затем Афганистан и кадровая служба в армии. А после возглавил комиссариат Гафурийского района, и даже после увольнения в запас активно вел военно-патриотическую работу. Когда началась спецоперация, принял решение вновь встать в ряды армии.

Поэтому бойцы, служившие под его началом, чаще называли Мигунова «Батей», а не официальным позывным «Скиф». В зоне СВО командовал танковым батальоном им. Героя Советского союза Зорина, который входит в состав полка «Башкортостан». И думал в первую очередь о своих ребятах.

В конце ноября 2023-го он лично возглавил боевую группу, чтобы не дать противнику захватить занятые ранее полком рубежи. Задачу Мигунов выполнил, при этом не допустив потери личного состава. По дороге обратно БМП с командиром в кабине атаковали беспилотники.