В Башкирии в парке «Патриот» проходит семинар для глав сельских поселений

На базе военно-патриотического парка «Патриот» проходит второй в текущем году семинар для глав сельских поселений. На этот раз он собрал более 200 делегатов 13 районов республики.

Открывая форум, Глава Башкортостана отметил, что присутствующие находятся на переднем крае работы с населением. Именно к ним со своими проблемами обращаются жители села. А насущных вопросов действительно много: благоустройство территорий, строительство новых и ремонт «фонящих» дорог, водоснабжение, газификация населенных пунктов и другие.

Обсудили и поддержку участников СВО и их семей. Радий Хабиров отметил, что на Донбасс отправлено более 130 крупных гумконвоев, за что прокуратура Украины предъявила главе республики и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву заочное обвинение за помощь в проведении специальной военной операции. «Значит, мы всё делаем правильно», — подчеркнул руководитель региона. Он также отметил ряд инициатив глав сельсоветов.

Сегодня интересное предложение было, что очень много сёл, и в каждом селе задача какая? Не создать мощный какой-то противопожарный кулак, а чтобы в каждом селе был какой-то элемент пожаротушения. Ну, как правило, емкость с насосом для того, чтобы вот по чурке каждое село там, а не так, что на расстоянии 30-40 километров какую-то пожарную точку, противопожарную точку создавать. Они же с людьми работают целый день. Многие из них уже не первый год работают, довольно опытные люди. Поэтому общение с ними очень важно. И вот всё, что мы с ними, о чем договариваемся, мы делаем, конечно, поручение, и потом его реализовываем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти