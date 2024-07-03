В Башкирии в парке «Патриот» проходит семинар для глав сельских поселений

На базе военно-патриотического парка «Патриот» проходит второй в текущем году семинар для глав сельских поселений. На этот раз он собрал более 200 делегатов 13 районов республики.
Открывая форум, Глава Башкортостана отметил, что присутствующие находятся на переднем крае работы с населением. Именно к ним со своими проблемами обращаются жители села. А насущных вопросов действительно много: благоустройство территорий, строительство новых и ремонт «фонящих» дорог, водоснабжение, газификация населенных пунктов и другие.
Обсудили и поддержку участников СВО и их семей. Радий Хабиров отметил, что на Донбасс отправлено более 130 крупных гумконвоев, за что прокуратура Украины предъявила главе республики и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву заочное обвинение за помощь в проведении специальной военной операции. «Значит, мы всё делаем правильно», — подчеркнул руководитель региона. Он также отметил ряд инициатив глав сельсоветов.