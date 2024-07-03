В Башкирии в парке «Патриот» проходит семинар для глав сельских поселений

Сегодня интересное предложение было, что очень много сёл, и в каждом селе задача какая? Не создать мощный какой-то противопожарный кулак, а чтобы в каждом селе был какой-то элемент пожаротушения. Ну, как правило, емкость с насосом для того, чтобы вот по чурке каждое село там, а не так, что на расстоянии 30-40 километров какую-то пожарную точку, противопожарную точку создавать. Они же с людьми работают целый день. Многие из них уже не первый год работают, довольно опытные люди. Поэтому общение с ними очень важно. И вот всё, что мы с ними, о чем договариваемся, мы делаем, конечно, поручение, и потом его реализовываем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан