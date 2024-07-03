В Уфу средствами санавиации доставлены пострадавшие при взрыве бытового газа

В Республиканский ожоговый центр средствами санитарной авиации доставили четверых пострадавших в момент взрыва бытового газа в доме в Стерлитамаке, который произошел накануне. Об этом в своих социальных сетях рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Как сообщил глава ведомства, всем пациентам оказывают всю необходимую медпомощь. Сегодня состоятся телемедицинские консультации с экспертами Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского.
Ситуация находится на контроле, подчеркнул Айрат Рахматуллин.
Фото: Айрат Рахматуллин, ТГ