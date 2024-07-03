В Уфу средствами санавиации доставлены пострадавшие при взрыве бытового газа

В Республиканский ожоговый центр средствами санитарной авиации доставили четверых пострадавших в момент взрыва бытового газа в доме в Стерлитамаке, который произошел накануне. Об этом в своих социальных сетях рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.