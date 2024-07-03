В Башкирии сбежавший из дома мальчик был найден в «заброшке»

Сегодня, 3 июля, в Белорецком районе без вести пропал 13-летний подросток. Подробности поисков ребёнка сообщили в МВД.

В селе Верхний Авзян в полицию обратилась мама подростка. Она сообщила, что ребёнок ушёл за ягодами в лес и пропал. Сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения. Последний раз мальчика видели у магазина в 17:00. Правоохранители с кинологом всю ночь прочёсывали территорию и заброшенные здания. У одного из домов был найден велосипед подростка, а внутри здания сам мальчик. Ребёнок мирно спал.

Сам мальчик рассказал, что сбор ягод был предлогом для побега из дома. Он повздорил с родителями и не хотел оставаться с ними. Семья мальчика считается неблагополучной, сам подросток состоит на учёте в отделении по делам несовершеннолетних. Мальчика поместили в социальный приют.