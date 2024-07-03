В Башкирии с начала года из окон выпали 6 детей

В Башкирии с приходом жары участились случаи падения детей из окон. В МЧС региона поделились печальной статистикой.
Так, при падении из окон пострадали уже 6 мальчиков. Выпавшим детям от года до 6 лет. Случаи падения зафиксированы в Уфе, Сибае, Стерлитамаке, Иглинском и Ишимбайском районах.
Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:
— нельзя подставлять к окнам стулья, диваны, столы, при помощи которых малыш может залезть на подоконник;
— ни в коем случае не разрешайте детям играть на подоконнике, выходить одним на балкон или лоджию;
— при проветривании помещений не оставляйте детей без присмотра, используйте запорные устройства, не позволяющие детям самостоятельно открыть окно;
— не надейтесь на москитную сетку: она не выдержит веса ребенка;
— не оставляйте малолетних детей ни на минуту без внимания.