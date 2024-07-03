В Башкирии с начала года из окон выпали 6 детей

В Башкирии с приходом жары участились случаи падения детей из окон. В МЧС региона поделились печальной статистикой.

Так, при падении из окон пострадали уже 6 мальчиков. Выпавшим детям от года до 6 лет. Случаи падения зафиксированы в Уфе, Сибае, Стерлитамаке, Иглинском и Ишимбайском районах.