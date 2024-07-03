В Башкирии с начала года из окон выпали 6 детей

В Башкирии с приходом жары участились случаи падения детей из окон. В МЧС региона поделились печальной статистикой.

Фото №1 - В Башкирии с начала года из окон выпали 6 детей

Так, при падении из окон пострадали уже 6 мальчиков. Выпавшим детям от года до 6 лет. Случаи падения зафиксированы в Уфе, Сибае, Стерлитамаке, Иглинском и Ишимбайском районах.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:

— нельзя подставлять к окнам стулья, диваны, столы, при помощи которых малыш может залезть на подоконник;

— ни в коем случае не разрешайте детям играть на подоконнике, выходить одним на балкон или лоджию;

— при проветривании помещений не оставляйте детей без присмотра, используйте запорные устройства, не позволяющие детям самостоятельно открыть окно;

— не надейтесь на москитную сетку: она не выдержит веса ребенка;

— не оставляйте малолетних детей ни на минуту без внимания.

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