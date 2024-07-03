В Башкирии ввели запрет на купание на официальных пляжах

Из-за обильных осадков в реках поднялся уровень воды. Закрыты пляжи в Благовещенском, Дуванском, Ишимбайском, Мелеузовском, Нуримановском районах республики. В Уфе — это 6 пляжей, в том числе «Солнечный», «Песчаный» и в районе стадиона «Водник».

В Салавате — городской пляж №1. Запрет — вынужденная мера. При повышении уровня рек увеличивается скорость течения, под водой может находиться мусор и ухудшается качество воды — всё это угрожает безопасности жизни отдыхающих. Всю подробную информацию по пляжам и интерактивную карту можно найти на сайте Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.