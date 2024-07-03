Подопечные психоневрологического интерната из Башкирии участвуют в Специальной Олимпиаде России

Подопечные Нефтекамского психоневрологического интерната участвуют в соревнованиях под эгидой Специальной Олимпиады России. Мужчин и женщин разных возрастов дважды в день тренируют мастера спорта Советского Союза. Инструктор по физической культуре Константин Бухарев обучает летним и зимним видам спорта, затем среди подопечных интерната отбирает потенциальных членов команды.

Главный принцип — чтобы показатели здоровья были в норме и позволяли выносить нагрузку. Сейчас тренер с командой собираются на очередной турслет, который соберет в Бирске участников из всех городов и районов Башкортостана.