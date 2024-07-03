В Уфе подвели итоги первенства России по стоклеточным шашкам

В Уфе подвели итоги крупного спортивного турнира. В столице республики впервые за долгое время прошло первенство России по стоклеточным шашкам. За медали боролись 230 спортсменов в трёх возрастных категориях из нескольких регионов страны: от Санкт-Петербурга до республики Якутия.

Самая важная победа у Ильдара Гилязова в карьере была на первенстве мира в прошлом году. Впрочем, даже этот результат не даёт расслабиться на уровне России. Шашками уфимец занимается шесть лет, причём попал в этот вид спорта случайно, просто заглянув в шашечный клуб. В итоге стал лучшим в мире по своему возрасту.

Думаю, что удачно прошли, в классике занял первое, в рапиде первое, в блице немного не повезло, проиграл две последние партии, занял третье, но в целом всё прошло хорошо. Ильдар Гилязов, победитель первенства России по шашкам

Три медали завоевала и шашистка из Ишимбая Софья Степанова. Её любимая программа — молниеносные шашки, но на Первенстве России в этой дисциплине спортсменка стала лишь третьей.

Три дисциплины: быстрые, блиц и основные. В основном — первая, в молнии — третье, в быстрые — второе. Мои впечатления остались хорошие. Софья Степанова, победитель первенства России по шашкам

Около 100 спортсменов представляли Республику Башкортостан. Конкуренцию им навязали в первую очередь ребята из республики Саха. Обе команды завоевали по семь золотых и шесть серебряных медалей, преимущество наша республика получила лишь по количеству третьих мест: у Башкортостана 11 бронзовых медалистов, у Якутии — два.

Последние годы мы всегда уступали пальму первенства, но у себя дома сумели отстоять, также отличились команды из республики Удмуртия, они на третьем месте. Юрий Черток, вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной России по шашкам

В этом году первенство страны приурочили к юбилею Уфы. Помимо соревнований, для гостей города организовали экскурсии, посещение музеев и театров.

Уфа понравилась гостеприимством, я не первый раз в Уфе, в прошлом году судили международные соревнования, здесь всё по высшему разу, организация, питание, проживание. Александр Льдоков, главный судья соревнований