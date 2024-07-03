В Уфе подвели итоги первенства России по стоклеточным шашкам

В Уфе подвели итоги крупного спортивного турнира. В столице республики впервые за долгое время прошло первенство России по стоклеточным шашкам. За медали боролись 230 спортсменов в трёх возрастных категориях из нескольких регионов страны: от Санкт-Петербурга до республики Якутия.
Самая важная победа у Ильдара Гилязова в карьере была на первенстве мира в прошлом году. Впрочем, даже этот результат не даёт расслабиться на уровне России. Шашками уфимец занимается шесть лет, причём попал в этот вид спорта случайно, просто заглянув в шашечный клуб. В итоге стал лучшим в мире по своему возрасту.
Три медали завоевала и шашистка из Ишимбая Софья Степанова. Её любимая программа — молниеносные шашки, но на Первенстве России в этой дисциплине спортсменка стала лишь третьей.
Около 100 спортсменов представляли Республику Башкортостан. Конкуренцию им навязали в первую очередь ребята из республики Саха. Обе команды завоевали по семь золотых и шесть серебряных медалей, преимущество наша республика получила лишь по количеству третьих мест: у Башкортостана 11 бронзовых медалистов, у Якутии — два.
В этом году первенство страны приурочили к юбилею Уфы. Помимо соревнований, для гостей города организовали экскурсии, посещение музеев и театров.
Лучшие игроки поедут на международные турниры под эгидой ассоциации ШОС и БРИКС в Узбекистане. А Уфа поборется за проведение аналогичных международных соревнований уже в следующем году.