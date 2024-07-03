В Уфе прошли соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк»

Большие планы по развитию именно велоспорта. И ВМХ направление, и маунтинбайк, и классических шоссейных дисциплин. Поэтому, я думаю, да, ежегодно такого характера мероприятия будут только увеличиваться.

Никита Щемелинин, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы