В Уфе прошли соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк»

Велогонка «Уфимское ожерелье» собрала порядка 130-ти участников из Башкортостана и соседних регионов. Все спортсмены преодолели дистанцию в 5 километров.
Велосипедный спорт в республике набирает обороты. Сначала уделяли особое внимание гонкам на шоссе. Но с середины 2023 года стали популяризовать дисциплину «маунтинбайк».
Крутые склоны и непростые подъемы. Это про дисциплину «маунтинбайк». Сегодня на старт собрались не только профессиональные велогонщики, но и просто любители спорта.
Спортсмены и любители проверили силу и выносливость в заездах по грунтовым и асфальтированным дорожкам. С такой целью участники турнира вышли на старт. Они преодолели пять километров на участке «Тропа Акбузата».
На старт вышел и олимпийский чемпион и призер Игр по шорт-треку Семён Елистратов. Спортсмен старается не пропускать различные спортивные мероприятия. Особенно сейчас, когда идёт подготовка к началу нового сезона в шорт-треке.
Все спортсмены справились с заданиями на трассе. Потому каждый стартовавший — уже победитель.
Календарный план у велогонщиков насыщенный. Уже в начале июля в Уфе пройдет первая в истории международная гонка «Тур России».
Соревновались участники в формате индивидуальной гонки с раздельным стартом. Результат определялся по времени, затраченному на прохождение всей дистанции.