В Уфе прошли соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк»

Велогонка «Уфимское ожерелье» собрала порядка 130-ти участников из Башкортостана и соседних регионов. Все спортсмены преодолели дистанцию в 5 километров.

Велосипедный спорт в республике набирает обороты. Сначала уделяли особое внимание гонкам на шоссе. Но с середины 2023 года стали популяризовать дисциплину «маунтинбайк».

Крутые склоны и непростые подъемы. Это про дисциплину «маунтинбайк». Сегодня на старт собрались не только профессиональные велогонщики, но и просто любители спорта.

Спортсмены и любители проверили силу и выносливость в заездах по грунтовым и асфальтированным дорожкам. С такой целью участники турнира вышли на старт. Они преодолели пять километров на участке «Тропа Акбузата».

На старт вышел и олимпийский чемпион и призер Игр по шорт-треку Семён Елистратов. Спортсмен старается не пропускать различные спортивные мероприятия. Особенно сейчас, когда идёт подготовка к началу нового сезона в шорт-треке.

Вообще у меня в сентябре начинается мой сезон соревновательный. Ну и вот, чтобы проверить свои силы, ну и поддержать ребят, кого-то, возможно, вдохновить. Потому что ко мне уже подходили, спрашивали: «Вы правда участвуете?». Я говорю: «Да, конечно». Они: «Ну все, мы с вами поборемся». Я говорю: «Хорошо, поборемся».

Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку

Все спортсмены справились с заданиями на трассе. Потому каждый стартовавший — уже победитель.

Фото №1 - В Уфе прошли соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк»

Гонка прошла хорошо. Без сложностей, только подъемы были и прямой участок по асфальту.

Дмитрий Иванов, участник соревнований по велосипедному спорту

Календарный план у велогонщиков насыщенный. Уже в начале июля в Уфе пройдет первая в истории международная гонка «Тур России».

БАШКОРТТАР-БСТ

Большие планы по развитию именно велоспорта. И ВМХ направление, и маунтинбайк, и классических шоссейных дисциплин. Поэтому, я думаю, да, ежегодно такого характера мероприятия будут только увеличиваться.

Никита Щемелинин, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

Соревновались участники в формате индивидуальной гонки с раздельным стартом. Результат определялся по времени, затраченному на прохождение всей дистанции.

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