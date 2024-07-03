Школьница из Уфы победила на региональном этапе летнего фестиваля ГТО

Уфимка Виктория Харичкова победила на региональном этапе летнего фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций. Мероприятие завершилось в Нефтекамске. В стартах приняли участие сильнейшие сборные из городов и районов Башкортостана. Победу в общем зачете одержали представители Нефтекамска, второе место у Стерлитамака, а бронза — на счету сборной столицы Башкортостана.

Победитель этапа, 15-летняя Виктория Харичкова, ярко проявила себя в беге и плавании, пробежала два километра за семь с половиной минут и проплыла 50 метров за 29 секунд. Кроме того, девушка выполнила рекорд соревнований — отжалась от пола 80 раз!

Все нормативы выполнены хорошо, труднее всего дались пресс, ещё в Нефтекамске красивый парк был, мы после соревнований ходили туда, между результатами туда приходили. Виктория Харичкова, победитель регионального этапа летнего фестиваля ГТО

Все участники фестиваля выполняли нормативы по плаванию, стрельбе из «электронного оружия»; бежали на 60, 1500, 2000 м, а также сдавали нормативы в дисциплинах на общую физическую подготовку.

Мне кажется, команда показала себя в беге здорово, Виктория первой пробежала, я со своим сокомандником второй пробежал, Ксюша хорошо пробежала, Халиков хороший результат, Кирилл тоже, Виолетта. Тимур Тактамышев, призёр регионального этапа летнего фестиваля ГТО

В стартах приняли участие сильнейшие сборные из городов и районов Башкортостана. Команду Уфы представили учащиеся 104, 108, 128 школ, башкирской гимназии № 158 им. М. Карима, БРГИ № 1 и 96 лицея.

Командой доволен, у нас получился хороший результат, команда заняла третье место, это лучший результат за последние годы, на этом не собираемся останавливаться, хотим на следующих соревах первое место. Евгений Бажин, представитель центра тестирования ГТО