Школьница из Уфы победила на региональном этапе летнего фестиваля ГТО

Уфимка Виктория Харичкова победила на региональном этапе летнего фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций. Мероприятие завершилось в Нефтекамске. В стартах приняли участие сильнейшие сборные из городов и районов Башкортостана. Победу в общем зачете одержали представители Нефтекамска, второе место у Стерлитамака, а бронза — на счету сборной столицы Башкортостана.
Победитель этапа, 15-летняя Виктория Харичкова, ярко проявила себя в беге и плавании, пробежала два километра за семь с половиной минут и проплыла 50 метров за 29 секунд. Кроме того, девушка выполнила рекорд соревнований — отжалась от пола 80 раз!
Все участники фестиваля выполняли нормативы по плаванию, стрельбе из «электронного оружия»; бежали на 60, 1500, 2000 м, а также сдавали нормативы в дисциплинах на общую физическую подготовку.
В стартах приняли участие сильнейшие сборные из городов и районов Башкортостана. Команду Уфы представили учащиеся 104, 108, 128 школ, башкирской гимназии № 158 им. М. Карима, БРГИ № 1 и 96 лицея.
Ребята, показавшие лучший результат в своей возрастной категории, отправятся представлять Башкортостан на финал Всероссийского фестиваля ГТО, который состоится осенью в Крыму. В их числе и Виктория Харичкова.