Место для жизни: как Уфимский хоспис помогает подопечным

Год назад Уфимский хоспис принял первого тяжелого больного пациента. А сегодня паллиативную помощь там получили более тысячи человек. История хосписа — это история добра и милосердия. Когда в 2019 году Радий Хабиров принял решение построить в Уфе такой центр, главу республики поддержало большое число неравнодушных людей. Не всё шло гладко при возведении, но мысли о том, чтобы свернуть проект, не возникало.

Александр Айметов — человек, заслуживающий уважения. В первую очередь потому, что не опустил руки и не сдался. Семилетнюю Софью — единственную дочь — он буквально носит на руках: малышка не ходит с рождения. Жизнь подбрасывает ему испытания, проверяя на прочность. Два года назад Александр овдовел, у них нет своего жилья, а выйти на постоянную работу он не может: Софье нужен круглосуточный уход. Хоспис стал для них почти домом, а его сотрудники где-то заменили семью.

А еще хоспис — это место для тех, кто сам хочет помогать другим. Кто чем может. Юрист Оксана в этот раз привезла торт — так она поздравила учреждение с годовщиной. На вечер приготовила тележку счастья — так здесь называют подарки и вкусности для подопечных. Приезжает часто с сыном. Как делать добро, она показывает ребенку личным примером.

О том, что республике нужен хоспис, говорили еще лет 20 назад. Активисты обращались и к бизнесу, и к власти с этой просьбой. Решение, что отдельному учреждению паллиативной помощи в республике быть, принял Радий Хабиров. Выделил землю, участок в микрорайоне «Цветы Башкирии» на тот момент пустовал. Рассказал о проекте предпринимателям — идею поддержали и начали масштабное строительство.

Хоспис — это не больница, здесь нельзя излечиться, но можно помочь тяжело больным. Поддержать их, успокоить, снять боль, вместе преодолеть страх. Это не место, куда приходят умирать, это место для жизни. Поэтому и условия близкие к домашним: занавески, скатерти, кухня и даже есть питомец — черная кошка Мистика.

Сегодня коечный фонд хосписа состоит из 40 мест для взрослых и 20 — для детей, однако в будущем его планируют расширить. Ведь неизлечимо больных людей в республике намного больше. У них тяжелые диагнозы — онкология, неврология, сбой в генетике или последствия травм. В поддержке нуждаются как они сами, так и их родные — и в этом учреждении готовы протянуть руку помощи каждому.

Уфимский хоспис, к слову, единственный в России, воплощенный в таком масштабе, и второй — построенный с нуля. Путь к строительству хосписа был непростым — он пришелся на финансово тяжелые времена: пандемия, спецоперация, но люди, сопереживающие чужой беде, продолжали вкладываться в проект. Было и время непонимания со стороны населения: не зная точного значения хосписа, они не хотели жить рядом с ним. И это притянуло недобросовестных журналистов, цель которых — очернить руководство региона и, не важно на какой теме, поднять свои рейтинги. Однако удалось объяснить, что в хосписе действительно нуждаются — возможно, кто-то по соседству.

Говорят, что хоспис очень красивый, хороший. Но самое главное – это всё-таки люди, тот коллектив, который сложился за это время и очень эффективно работает. И я благодарю руководителей, врачей, нянечек, волонтёров и всех, кто отдаёт душу этому учреждению. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан