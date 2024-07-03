Экологичный и современный: как будет выглядеть парк Лесоводов в Уфе

Реконструкция парка имени Лесоводов Башкирии в Уфе в активной стадии. Там сейчас выполняют устройство основания под тропинки. Также в проекте благоустройства — зона для пикника, малая и большая спортивные площадки и детская площадка. На территории появится дополнительное освещение и видеонаблюдение. Масштабная реконструкция лесопарка стартовала в конце апреля и продлится до конца сентября. Всего же в текущем году новый облик в Башкортостане получат 123 объекта инфраструктуры — это парки, скверы и другие зоны отдыха.

Большая территория с природным нетронутым лесом и комфортной инфраструктурой много лет служила местом притяжения уфимцев от мала до велика. Сейчас главными посетителями парка стали рабочие и спецтехника. Но, несмотря на ремонтные работы, здесь все равно бегают спортсмены и гуляют горожане. Уж очень нравится уфимцам главный природный парк столицы.

Обновить пешеходные и велодорожки, установить новое освещение, навесы разных конфигураций, благоустроить спортивные, детские площадки и мангальную зону — таков план работ. Для создания безопасной среды на территории появится и расширенная система видеонаблюдения. Новый дизайн-проект парка был выбран жителями столицы в 2023 году, тогда же по итогам голосования лесопарк был включен в программу «Формирование комфортной городской среды».

Основная идея — сохранить эко-стиль, используя только природные материалы, к тому же стоит задача — не срубать ни одного дерева. Реконструкцию парка начали в этом году, на сегодня уже демонтировали дорожное покрытие и старое оборудование и приступили к укреплению и укладке нового полотна.

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Задачи по формированию благоприятной, комфортной городской среды Радий Хабиров ставил еще в начале своей деятельности на посту главы республики. Регулярно проходят и тематические совещания с главой республики в формате «Час общественных пространств», где обсуждаются проекты благоустройства региона.

За последние 5 лет проведена большая работа по благоустройству и реновации общественных пространств в населенных пунктах Башкортостана, активно проходит реконструкция парков, появляются новые места для прогулок и отдыха. Так, в 2023 году реконструкцию провели в 13 парках и скверах столицы.

И это результат скрупулезного и ежедневного труда управленческой команды республики. А проект обновления парка имени Лесоводов Башкортостана стал одним из наиболее масштабных в Уфе в 2024 году. И нет сомнений, что уже осенью горожане оценят новый облик любимого места отдыха. Стало известно, кто представит Россию на Чемпионате мира по управлению бизнесом.

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