В Уфе более 500 спортсменов переплыли Белую

Задать темп и установить новый рекорд! Более 500 участников заплыва «Х-waters Уфа» переплыли Белую. В столице республики прошел один из этапов чемпионата мира этой серии. В нем приняли участие опытные пловцы и дебютанты.

Так прошел старт одного из самых массовых заплывов в истории «Х-waters Уфа». Эти соревнования проводятся в столице республики в пятый раз, но впервые одновременно к финишу устремились более трехсот пловцов. Обычно старты участников делились по дистанциям: 2, 3 и 5 километров. Опытным пловцам предстояло преодолеть в воде 20 километров, но в итоге они плыли 11. В этом году организаторы сократили длину заплывов, чтобы участники не успели замерзнуть.

Сергей Борзин стал первым в заплыве на дистанции 11 километров. Вместе с главным соперником Антоном Титовым из Нижнего Новгорода они выявили победителя уже в финишном створе.

Из-за сокращения дистанции спортсменам пришлось продумывать тактику заранее, иначе распределять силы. Бронзовым призером стал еще один представитель Москвы — Евгений Шарич. Тоже опытный пловец на открытой воде, впереди у которого соревнования в Мурманске и в Норильске.

На всех дистанциях со спортсменами работали сопровождающие. Тренер из Перми Лариса Попова дебютировала в заплыве Х-waters в 66 лет. В прошлом году она подготовила для этих стартов воспитанницу, в этом решила выступить сама.

В пятом заплыве «Х-waters Уфа» приняли участие более 500 профессиональных спортсменов и любителей из России, Эстонии и республики Беларусь.