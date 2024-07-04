25 спортсменов из Башкирии получили звание мастера спорта России

25 спортсменов из Башкортостана получили звание «Мастер спорта России», об этом сообщает министерство спорта республики. Среди них — 11 представителей художественной гимнастики, 6 фехтовальщиков, трое кикбоксёров, два каратиста и пауэрлифтёра, а также боксёрша Алина Мустаева.