25 спортсменов из Башкирии получили звание мастера спорта России

25 спортсменов из Башкортостана получили звание «Мастер спорта России», об этом сообщает министерство спорта республики. Среди них — 11 представителей художественной гимнастики, 6 фехтовальщиков, трое кикбоксёров, два каратиста и пауэрлифтёра, а также боксёрша Алина Мустаева.
Кроме того, каратистка Анна Кудрявцева стала обладателем звания «Мастер спорта России международного класса». Норматив девушка выполнила на Международных соревнованиях «Москва — Вселенная каратэ 2023». А совсем недавно Кудрявцева завоевала серебряную медаль игр БРИКС в Казани.