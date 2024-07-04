Спасатели Уфы пришли на помощь сбежавшим котикам

Спасатели Уфы рассказали о забавной череде событий. С разницей в 20 минут специалистам пришлось спасать котов.

Фото №1 - Спасатели Уфы пришли на помощь сбежавшим котикам

Оказалось, почти в одно и то же время в разных частях города два кота сбежали от своих хозяев во время прогулки. Питомцы забрались на деревья, а спуститься самостоятельно не смогли. Выяснилось, что одну кошку напугали сородичи, а другая испугалась собаки.

Спасателям иногда кажется, что они специально выбирают такие деревья. В одном случае кошку спугнули её сородичи, и она спряталась в кроне дерева, во втором — кот испугался собаки, вырвался из шлейки и забрался на ближайший клён.

пресс-служба Управления гражданской защиты г. Уфы 

Сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи лестницы и альпинистского снаряжения вернули беглецов обратно хозяевам.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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