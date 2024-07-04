Спасатели Уфы пришли на помощь сбежавшим котикам

Спасатели Уфы рассказали о забавной череде событий. С разницей в 20 минут специалистам пришлось спасать котов.
Оказалось, почти в одно и то же время в разных частях города два кота сбежали от своих хозяев во время прогулки. Питомцы забрались на деревья, а спуститься самостоятельно не смогли. Выяснилось, что одну кошку напугали сородичи, а другая испугалась собаки.
Сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи лестницы и альпинистского снаряжения вернули беглецов обратно хозяевам.
Фото: УГЗ г. Уфы.