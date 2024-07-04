В Уфе генетики выявили заболевание у отца по диагнозу ребёнка

В Республиканской детской клинической больнице врачи провели резекцию объемного образования. Диагноз подтвердила биопсия и молекулярно- генетическое исследование. Ребенку назначили препарат, уменьшающий рост нейрофибром. Так как у ребенка было выявлено наследственное заболевание генетики осмотрели и его родителей. У отца на коже имелись множественные пятна цвета «кофе с молоком» — один из ключевых симптомов данного заболевания. Его направили на консультацию к неврологу и онкологу.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ