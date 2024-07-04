В Уфе генетики выявили заболевание у отца по диагнозу ребёнка

Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин поделился историей о профессионализме башкирских специалистов.
У полугодовалого малыша родители заметили отёк в области правого глаза и косоглазие. Невролог, к которому обратилась семья, диагностировал нейрофиброматоз. Это наследственное генетическое заболевание, характеризующееся образованием опухолей в коже, мягких тканях, нервной системе и внутренних органах. Чаще всего новообразования доброкачественные, но из-за своего размера и расположения могут нарушать работу других органов.
Фото: министерство здравоохранения РБ.