Под Уфой организовали археологический лагерь

Погружение в историю. Под Уфой организовали настоящий археологический лагерь, в котором дети наравне со взрослыми ищут под землёй уникальные артефакты. Всё это недалеко от села Подымалово, где в древности, как считают учёные, было селище золотоордынцев.

Летние каникулы — время для отдыха и новых открытий. А здесь их хоть отбавляй. На каждом сантиметре земли может скрываться уникальный артефакт. Главный ключ к разгадке — лопата.

Узнавая новое, школьники и сами вносят свой вклад в изучение прошлого. Каждая находка заставляет задуматься, как жили люди на этом месте сотни лет назад.

В раскопках принимают участие около сотни человек. Здесь и школьники со своими родителями, а также учителя. Такой тандем позволяет участникам, в первую очередь, сблизиться.

За время раскопок участники обнаружили множество артефактов. Каждая находка документируется и изучается прямо здесь же, в полевой лаборатории, чтобы в будущем пополнить музейные экспозиции.

Чуть выше раскопки ведут студенты исторических факультетов. Все работы они, как и школьники, проводят под руководством учёных. Неспроста именно здесь: это один из крупнейших памятников Золотой орды на территории Башкортостана.