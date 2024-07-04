В Башкирии проходит турслёт среди людей с ОВЗ

Гонки на надувных лодках, преодоление препятствий с альпинистским снаряжением и велотуризм на колясках. В республике проходит турслет среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Его организовали в Куюргазинском районе, на берегу реки Белой. В течение четырех дней участникам предстоит пройти десятки испытаний. По его итогам будет сформирована сборная команда Башкортостана, которая отправится на Всероссийскую туриаду.

Полосу препятствий Руслан Галин проходит за минуту 10 секунд. Уже натренирован. Это не первый его турслет республиканского уровня. Спортсмен уже много лет — в сборной команде Салаватского района. Участвует не только в гонках на колясках, но и в горных восхождениях, речных регатах и даже занимает места по пауэрлифтингу.

А в это время команда из Дуванского района проходит «веревочные» испытания. Сначала участники преодолевают параллельные перила, затем поднимаются на жумарах в имитированную гору и спускаются оттуда на «восьмерке». Внизу судьи проверяют, как спортсмены вяжут узлы, и далее направляют их на навесную переправу.

Куюргазинская земля собрала десятки команд из районов и городов республики. Но прежде спортсмены прошли отборочный этап в своих муниципалитетах. Абзелиловцы, к примеру, организовали соревнования примерно десять дней назад и сегодня защищают честь района уже на республиканском уровне.

Вместе со спортсменами и Вильдан Зайнишев. Как утверждают сами абзелиловцы, он, как талисман команды, всегда с ними. Молодой человек видит музыку сердцем, покоряет своим чистым и глубоким голосом всех, кому когда-либо довелось его услышать. Абзелиловцы представили организаторам и гостям свои проекты, которые они реализовали в своем районе для людей с ОВЗ. А жюри тем временем оценило их палаточный лагерь.

Турслет проходит на берегу реки Белой. Из-за дождей она разлилась. Потому трассу водной дистанции открыли позднее. Старты на надувных лодках стали самыми зрелищными и динамичными.