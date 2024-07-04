В Гострудинспекции Башкирии сообщили свою версию ЧП с газом

В Гострудинспекции Башкирии расследуют случай взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке. В ЧП пострадали два сотрудника газовой службы.

2 июля два слесаря аварийно-восстановительной службы прибыли в жилой дом №150 по улице Артёма. От жильцов поступила жалоба на «запах газа в подъезде». Сотрудники перекрыли кран на газовом стояке первого подъезда, определили квартиру, рядом с которой фиксировалась наибольшая концентрация газа. Слесари дождались хозяйку, поднялись на второй этаж. Когда женщина открыла дверь, произошёл хлопок.