В Уфе выпавший из окна мальчик больше месяца борется за жизнь

В республиканской детской клинической больнице в Уфе врачи уже больше месяца борются за жизнь 5-летнего мальчика, который выпал из окна.

Напомним, 2 июня под окнами многоэтажного дома по проспекту Октября был найден пострадавший ребёнок. Мальчик упал с пятого этажа, облокотившись на москитную сетку. Медики оперативно госпитализировали пострадавшего и сначала стабилизировали его состояние.