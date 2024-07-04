В Уфе выпавший из окна мальчик больше месяца борется за жизнь

В республиканской детской клинической больнице в Уфе врачи уже больше месяца борются за жизнь 5-летнего мальчика, который выпал из окна.
Напомним, 2 июня под окнами многоэтажного дома по проспекту Октября был найден пострадавший ребёнок. Мальчик упал с пятого этажа, облокотившись на москитную сетку. Медики оперативно госпитализировали пострадавшего и сначала стабилизировали его состояние.
К сожалению, мальчику стало хуже. В стабильно тяжёлом состоянии ребёнок находится уже несколько недель. Врачи продолжают борьбу за жизнь малыша.