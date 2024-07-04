Врачи Башкирии выявили у пациентки «пустое турецкое седло»

Пациентка пожаловалась на головокружения, с которыми она боролась очень сладким чаем и десертами. Также женщина пожаловалась на тягу к очень солёной пище, усталость, апатию, пониженное артериальное давление. За 20 лет женщина потеряла более 20 кг. При этом ранее женщина считала, что плохое самочувствие связанно с переутомлением в быту.