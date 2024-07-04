Врачи Башкирии выявили у пациентки «пустое турецкое седло»

В республиканскую клиническую больницу им. Куватова обратилась 52-летняя женщина, у которой диагностировали тяжёлое состояние.
Пациентка пожаловалась на головокружения, с которыми она боролась очень сладким чаем и десертами. Также женщина пожаловалась на тягу к очень солёной пище, усталость, апатию, пониженное артериальное давление. За 20 лет женщина потеряла более 20 кг. При этом ранее женщина считала, что плохое самочувствие связанно с переутомлением в быту.
Врачи установили, что в течение последних трёх месяцев усталость у женщины достигала таких масштабов, что пациентка теряла сознание. В районной больнице у женщины диагностировали гипогликемию (сниженный показатель сахара в крови) и гипонатриемию (сниженный показатель натрия в крови).
Благодаря проведенным обследованиям и грамотно выстроенной работе эндокринологами был установлен диагноз — пангипопитуитаризм — снижение гормонов гипофиза. Пациентку незамедлительно госпитализировали в отделение эндокринологии РКБ. Во время лечения была подобрана полная заместительная гормональная терапия, на фоне которой у пациентки прекратились приступы головокружения, улучшение настроения. При осмотре отмечалась нормализация артериального давления, исчезла тяга к соленой и сладкой пище, лабораторно купировались гипогликемия и гипонатриемия.