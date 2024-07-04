Из Башкирии отправился последний эшелон новобранцев весеннего призыва

Последний эшелон, сформированный на территории республики в эту весеннюю призывную кампанию, отправился сегодня на Дальний Восток. В его составе — порядка 100 молодых людей из Башкортостана. Они будут проходить военную службу в сухопутных войсках. Всего за весенний призыв Вооруженные силы России пополнят более 5,5 тысяч призывников из Башкортостана.