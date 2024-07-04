Из Башкирии отправился последний эшелон новобранцев весеннего призыва

Последний эшелон, сформированный на территории республики в эту весеннюю призывную кампанию, отправился сегодня на Дальний Восток. В его составе — порядка 100 молодых людей из Башкортостана. Они будут проходить военную службу в сухопутных войсках. Всего за весенний призыв Вооруженные силы России пополнят более 5,5 тысяч призывников из Башкортостана.
Новобранцы признаются, что пока чувства смешанные, но от ближайшего года они ждут только позитивных эмоций. Армия, по их мнению, должна стать для них своеобразной школой жизни, воспитать в них положительные качества.