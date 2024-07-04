В Башкирии пресекли деятельность участника националистического движения

Сотрудники правоохранительных органов в Башкортостане пресекли деятельность участника башкирского националистического движения. Он призывал в местных радикальных чатах к осуществлению экстремистской деятельности.

Задержанный, являясь сторонником башкирского националистического движения и фанатом Руслана Габбасова, одного из лидеров запрещенной в России организации «Башкорт»*, разместил в Telegram-чатах текстовые комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».