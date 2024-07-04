Стало известно, когда в Уфе откроется новая школа в Затоне

Одна из самых больших школ города в микрорайоне Затон откроет свои двери в сентябре следующего года. Этот объект станет подарком к юбилею города. Он реализуется в рамках концессионного соглашения между Правительством республики и компанией «ПроШкола». Большая часть финансовых средств — федеральная.

Анастасия Фазлыева — многодетная мама. Прогуливаясь здесь с супругом, часто следят за стройкой. Техника на площадке есть, рабочие тоже — значит, можно быть спокойным. Школа очень нужна, говорит жительница микрорайона Затон — существующая перегружена, да и далековата.

Школа на 1225 мест — одна из больших в городе. Размещена так, что остается внутри жилого квартала. Этажность объекта будет разная — от двух до четырех, в зависимости от секции.

К концу года, как отмечают строители, уже поднимут коробку здания и завершат внутреннюю отделку. Параллельно будут вести благоустройство территории. К слову, это не единственная школа, которая возводится в активно застраиваемом микрорайоне.