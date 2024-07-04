В Уфе прошло заседание Совета регионов РГО

В Уфе прошло расширенное заседание Совета регионов Русского географического общества. На нём говорили о международном сотрудничестве, региональном развитии РГО и проблемах, с которыми сталкиваются на местах члены русского географического общества.

В рамках заседания озвучили результаты мониторинга эффективности деятельности. Региональное отделение РГО в Республике Башкортостан в этом плане ежегодно показывает высокий результат. Сегодня же состоялась презентация проектов башкирского отделения Российского географического общества. Среди них: Уральский Барс, Аскынская ледяная пещера, Башкирская кругосветка, Подземное царство, а также геопарки.